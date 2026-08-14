「去漬神器」科技海綿易刮花家具塗層 消委會：遇高溫或酸性恐釋致癌物

近年廣受家庭主婦青睞的「去漬神器」科技海綿，標榜只須沾清水輕擦，便能去除陳年污漬頑垢。消委會則提醒，科技海綿的去污原理如「極細砂紙」磨走污漬，雖然去污力強，若使用不當，不但會刮花家具塗層，甚至可能釋出甲醛及三聚氰胺等有害物質。對於市面上出現用於美白牙齒或皮膚的科技海綿產品，消委會強調其研磨設計僅針對死物表面，不適用於人體，呼籲市民切勿嘗試。
消委會在最新《選擇》文章中，指科技海綿的主要成分為「三聚氰胺-甲醛樹脂」，其蜂巢狀微結構極其堅硬，當沾水擦拭時，這些微細支柱如極細砂紙般，磨走物體表面的污漬，而並非透過化學清潔劑溶解。此外，其研磨作用會對光滑、亮面和塗層表面造成無法修復的刮痕，如烤漆家具、鏡面不銹鋼、電子屏幕、易潔鑊塗層或光學眼鏡等，令到表面的光澤變得暗啞無光。
遇熱遇酸恐釋甲醛與三聚氰胺
科技海綿不但會破壞家具表面，甚至對健康構成風險。有研究指出，科技海綿在常溫清水、不接觸食物等情況下使用，其化學結構相對穩定，不會輕易釋出有害物質；若遇上攝氏逾60度以上高溫、接觸醋或檸檬汁等酸性物質，或油脂，其結構便遭破壞，從而釋出微量一級致癌物甲醛及2B級可能致癌物三聚氰胺。
消委會提醒，切勿使用科技海綿清洗食材、水果，亦要避免用於奶嘴或吸管等直接接觸口腔的物品，否則物品表面殘留微塑膠纖維或化學物質，被人體吸收的風險較高。消委會亦提醒，使用科技海綿前，應先在物件的隱蔽角落輕輕擦幾下，確認不會刮花表面後才繼續使用；使用時只須沾冷水、以輕柔力度擦拭即可。
用於牙齒美白損琺瑯質
此外，近年市面上出現用於洗臉或牙齒美白的科技海綿產品，聲稱可快速去除牙齒上的煙漬、茶漬、咖啡漬等。消委會則警告，科技海綿會直接磨損牙齒表面的琺瑯質，導致牙齒變黃、敏感甚至蛀牙；若擦拭皮膚更會刮走角質層，更會導致臉部紅腫潰爛、引發過敏。