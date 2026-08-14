「去漬神器」科技海綿易刮花家具塗層 消委會：遇高溫或酸性恐釋致癌物

近年廣受家庭主婦青睞的「去漬神器」科技海綿，標榜只須沾清水輕擦，便能去除陳年污漬頑垢。消委會則提醒，科技海綿的去污原理如「極細砂紙」磨走污漬，雖然去污力強，若使用不當，不但會刮花家具塗層，甚至可能釋出甲醛及三聚氰胺等有害物質。對於市面上出現用於美白牙齒或皮膚的科技海綿產品，消委會強調其研磨設計僅針對死物表面，不適用於人體，呼籲市民切勿嘗試。

消委會在最新《選擇》文章中，指科技海綿的主要成分為「三聚氰胺-甲醛樹脂」，其蜂巢狀微結構極其堅硬，當沾水擦拭時，這些微細支柱如極細砂紙般，磨走物體表面的污漬，而並非透過化學清潔劑溶解。此外，其研磨作用會對光滑、亮面和塗層表面造成無法修復的刮痕，如烤漆家具、鏡面不銹鋼、電子屏幕、易潔鑊塗層或光學眼鏡等，令到表面的光澤變得暗啞無光。