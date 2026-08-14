連續9日33度或以上平紀錄 天文台料今起驟雨增酷熱稍緩

本港持續高溫已破多項紀錄！昨日市區最高氣溫達33.8度，連續9日錄得最高氣溫攝氏33度或以上，平了歷年8月份最長連續酷熱日數紀錄。持續酷熱天氣，即使在室內有空調地方，身處冷氣間也感覺冷氣似有還無。天文台指，預料雷雨區會逐漸靠近沿岸地區，本港驟雨增多，高溫天氣將會有所緩解。

本港自8月5日起至昨日已連續9日錄得最高氣溫33度或以上，平了8月份最長連續酷熱日數紀錄，當中於8月9至11日更連續錄得3日錄得最高氣溫35度或以上，破8月最多極端酷熱天氣日數，及最長連續極端酷熱日數紀錄。此外，在8月12日錄得最低溫氣為30.2度，更破歷年最低氣溫的最高紀錄。