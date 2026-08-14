連續9日33度或以上平紀錄 天文台料今起驟雨增酷熱稍緩

本港持續高溫已破多項紀錄！昨日市區最高氣溫達33.8度，連續9日錄得最高氣溫攝氏33度或以上，平了歷年8月份最長連續酷熱日數紀錄。持續酷熱天氣，即使在室內有空調地方，身處冷氣間也感覺冷氣似有還無。天文台指，預料雷雨區會逐漸靠近沿岸地區，本港驟雨增多，高溫天氣將會有所緩解。
本港自8月5日起至昨日已連續9日錄得最高氣溫33度或以上，平了8月份最長連續酷熱日數紀錄，當中於8月9至11日更連續錄得3日錄得最高氣溫35度或以上，破8月最多極端酷熱天氣日數，及最長連續極端酷熱日數紀錄。此外，在8月12日錄得最低溫氣為30.2度，更破歷年最低氣溫的最高紀錄。
酷暑下，相信市民均不斷問「熱到幾時呀？」天文台昨發出特別天氣提示，預料雷雨區會逐漸靠近沿岸地區，本港驟雨增多，高溫天氣將會有所緩解。預料今日間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫介乎27至31度。明日初時部分地區驟雨仍然較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。天文台指，在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前應留意天文台的最新天氣消息及留意天氣變化。
兩前台長︰工作暑熱警告採用HI是錯誤選擇
連日高溫，周日溫度更破百年紀錄，但工作暑熱警告仍維持最低級的黃色警告。天文台兩位前台長岑智明及李本瀅共同撰文，指勞工處「工作暑熱警告」錯用「香港暑熱指數」(HI)；因天文台公布的「香港暑熱指數」對象是市民大眾，當中大部分在室內有冷氣地方，即炎熱天氣去到甚麼程度，便會多了人入醫院。但工作暑熱警告對象主要包括地盤工人、清潔工等戶外工作者，兩者服務對象不同，不能混為一談；利用HI來操作工作暑熱警告不合理。
祈求勞工處改用WBGT評估
撰文又指，周日(9日)天文台錄得142年以來的紀錄高溫，及後兩天氣溫持續高企，勞工處全程僅發出最低級別黃色警告，顯示採用HI是一個錯誤選擇，保障不到戶外工作人員安全。兩人提及，中國內地及多個國家已採用的濕球黑球溫度(WBGT)，因WBGT能準確反映工人戶外感受的熱壓力；天文台早於2008年已製成精準的黑球濕球溫度計，以支援當年在港及內地舉行的奧運賽事，包括馬術比賽，表現獲當局讚揚。他們指「祈求勞工處聆聽市民大眾、社會團體及專家意見，對其工作暑熱警告做出切合科學的改變，令受酷熱天氣影響的市民得到裨益。」