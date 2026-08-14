美食博覽開鑼市民掃貨 展商看好生意人流勝去年

一連5日的美食博覽昨開幕，大批市民一早到現場「掃貨」。有別於去年首日受黑雨影響，今年展覽首日人流表現不俗，場內人頭湧湧。展商指市民的消費情況輕微上升，並預期今屆的人流及生意額將較去年顯著增三至五成。有入場市民表示，大部分產品售價與往年相若，亦有人坦言，感覺今年商戶送出的贈品比以往少。 貿發局主辦的美食博覽昨起至下周一在灣仔會展舉行，朝十晚十開放。早上9時許，已有不少市民在會展外排隊擬購買限量的平價貨，更有人帶同購物車準備掃貨，其中有中學生笑指，特意提早起床在場外替家人排隊，盼可盡早進場「攞多些着數」。

市民大買心頭好 即使不是第一時間入場，仍能買到心頭好。市民林先生表示，會購買大量零食、飲品和杯麵。他的女友陳小姐指出，商品價售與去年相若，連同場內飲食開支，兩人「喺會場行咗一半」，共花費約500元。她有感商戶送贈品的力道比去年輕微減少，但無阻購物興致。 陳太與兒子一同到場，並花了3千至4千元買醬汁、麵食及意粉等各類食品「幫屋企補下貨」。陳太坦言，展會首日人潮擠擁，加上近日天氣炎熱，暫只打算入場一次。其子陳小朋友則提到，場內有很多試食活動，感到非常開心。

展商看好生意額 市民買得盡興，商戶生意亦興隆。展商「意得國際」負責人Dan表示，在展會帶來多款產品，包括全新系列的煙肉、Johnsonville的香腸以及小薯仔等；顧客亦會趁「兩包九十元」優惠，購買至少兩包，甚至更多商品。 Dan指出，今年公司攤位由去年位於3樓移師至1樓，加上沒有受惡劣天氣影響，預期人流及生意額將比去年增三至五成。

年輕客群增加 另一展商「壹品豆品」店員Ken亦有感首日人流勝去年，觀察到年輕客群明顯增加。他又指，顧客平均消費約20至30元，優於往年的18元左右，消費力輕微上升。 Ken提到，今年公司與甜品店聯乘推出豆乳奶蓋奶凍、生朱古力，並順應潮流推出黑芝麻主題特飲；加上「60元福袋」優惠，希望靠新產品和優惠大力吸客。