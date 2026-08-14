較上季微升0.1年 公屋綜合輪候時間4.8年

房屋局公布最新一季公屋輪候數據，截至今年6月底，公屋綜合輪候時間為4.8年，較上一季微升0.1年，但仍維持在5年以下，較本屆政府上任前高位6.1年縮短1.3年。當局表示，輪候時間短期波動屬積極訊號，反映正逐步處理積壓多年的長輪候個案，目標於2026/27年度將輪候時間進一步回落至4.5年。

房屋局指，最新數字根據過去12個月獲安排入住傳統出租公屋或「簡約公屋」的一般申請者計算。在今年第二季共安排約4,400宗一般申請者上樓，包括約720個新落成公屋單位、2,400個回收單位，以及約1,300個「簡約公屋」單位。當局指，過去12個月獲編配入住的申請者中，74%入住市區及擴展市區單位，高於上季的69%。由於相關地區輪候時間一般較新界長逾一年，拉高整體平均輪候時間0.1年。