競委會再揭4工程承辦商涉圍標 28屋苑維修工程 合約總值5億

競委會本周三採取第二輪代號「獵人」的執法行動，根據法庭手令搜查了12個處所，包括4間工程承辦商的辦公地點，以及涉案人士住所。涉案項目涵蓋28個屋苑及大廈的維修工程，初步估計合約總值約5億元。
競委會於今年1月展開首輪「獵人」行動，搜查27個處所，包括14間工程承辦商及顧問公司的辦公室，以及涉案人士的住所，有關公司涉嫌於全港17個屋苑及大廈的維修工程招標期間，從事圍標等反競爭行為，初步估計相關合約總值約7億港元。競委會在深入分析早前獲取的證據後發現新線索，遂決定進一步擴大調查範圍。根據法庭手令搜查了12個處所，涉案的28個維修工程項目，分布港、九、新界共12個地區。部分合約仍未批出，部分則早於競委會展開調查前已開展或完成。競委會已陸續聯絡涉案樓宇的相關持份者。
競委會表示，首輪行動搜獲的證據中，發現一段可疑的電話訊息對話，顯示或有另一個潛藏的圍標集團，意圖染指某屋苑的維修工程。根據對話內容，一間此前未被調查的承辦商涉嫌於該屋苑工程招標期間，透過中間人物色其他承辦商，以提交掩護式標書，惟獲回覆指部分承辦商已被其他人招攬參與同一工程的圍標。
競委會深入分析後更發現，該承辦商涉嫌於多項工程中從事反競爭行為，包括向其他承辦商分發俗稱「功課」的入標價格指示，以操控投標結果。有關行為涉嫌構成圍標、瓜分市場、合謀定價及交換敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。
競委會指，現階段不便公開調查對象或案件細節；待完成調查後，若決定採取進一步行動，定當適時公布。