「無手機恐懼症」研究 愈感焦慮愈沉迷社交平台 冀短暫逃避 倡情緒替代策略戒手機癮 勿強行限用

使用電話成癮或與個人情緒有一定關係。有研究發現，「無手機恐懼症」較深者在出現負面情緒且生活較清閒時，會顯著增加使用電話頻率，並傾向長時間沉迷以演算法提供偏好內容的社交平台作「短暫逃避」。研究團隊認為戒手機成癮時要一併理解背後情緒需求，建議從目前限制螢幕時間轉為培養情緒應對技巧，如透過運動或閱讀等健康方式調節情緒。有精神科專科醫生認為，電話已成現代人「零經濟成本」的排解鬱悶首選工具，同意要有替代策略應對情緒，而非只強行要求減少使用。

一旦智能電話無法使用或不在身邊而感到焦慮不安，心理學稱為「無手機恐懼症」。嶺南大學心理學系及認知科學研究中心，聯同浙江大學心理科學研究中心、華為技術有限公司組成團隊，招募37名18至39歲Android用戶，透過問卷評估其焦慮與依賴程度，並連續4周客觀追蹤程式使用次數和時長，配合每日情緒及忙碌程度自我評估。 團隊分析837份每日觀察紀錄，發現「無手機恐懼症」問卷得分愈高者，在出現負面情緒且較清閒時，整體使用電話頻率顯著增加，主要是大幅增加使用Facebook、X等社交平台的時間和次數，非社交程式的使用頻率亦急增，惟時間並未增加。結果反映他們面對情緒困擾時，或會頻繁解鎖手機、點開非社交程式，但僅傾向長時間沉迷於社交平台。至於得分較低者，無論當日情緒為何、忙碌與否，其使用習慣均保持穩定。

高依賴者陷入負面情緒及空閒時的行為

演算法投其所好 獎勵逃避致沉迷 研究指出，社交平台以「被動內容消費」為核心，透過演算法推薦偏好內容，提供即時心理滿足和抽離壓力的「微逃避」，成為高焦慮者「心理脫離」的工具，而瀏覽過程帶來的壓力緩解和快感，會使逃避行為演變成由獎勵驅動的自動化習慣，最終導致沉迷。相反，即時通訊程式涉及雙向溝通，過程不可預測且要投入認知與情緒資源，甚至帶來社交壓力，故無法提供「無負擔的放鬆感」，難以成為逃避情緒的工具，亦不會引發長時間沉迷。

坊間戒手機成癮方法多集中於限制螢幕使用時間，嶺大心理學系副教授及認知科學研究中心主任徐杰認為，更重要是理解背後的情境和情緒需求，研究揭示當負面情緒與空閒時間同時出現，部分人更傾向以社交平台作為短暫逃避的工具。團隊建議未來策略應從限制使用，轉為培養情緒應對技巧，教育公眾在面對負面情緒或較清閒時，尋找運動、閱讀等電話以外的調節方式。有關論文已在國際醫學期刊《衛生保健》的「應對行為成癮與促進情緒健康」特刊發表。

精神科醫生：要從情緒源頭入手 精神科專科醫生莊勁怡接受本報訪問提到，現代人面臨情緒低落時，未必能隨時找到朋友傾訴，加上戶外消遣、解悶均要花費，電話因而成為「零經濟成本」排解鬱悶的首選工具；又認為非社交程式使用時間未有增長，反映他們低潮時已缺乏心力處理事務性工作。不過她提醒，現階段難言是情緒差導致增加社交平台使用時間，還是反過來加劇情緒問題，需要配合深度訪談進一步探討這個雙向循環。 莊勁怡說，本身也不同意治標不治本的所謂「數碼排毒」，精神科的干預策略並不是限制使用電話。她認為，當一個人陷入情緒困擾，只強行要求減少使用卻未提供另一套應對情緒的替代策略，反會剝奪其唯一心理宣洩途徑，甚至令病情惡化，「反而仲有一啲寄託排解鬱悶」，最令人擔憂是連用電話的興趣也失去。現行精神科臨床治療著重從情緒源頭入手，她表示當患者心理健康改善，自然會重拾生活秩序並減少依賴手機。