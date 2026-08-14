天氣｜天文台於上午11時40分取消黃色暴雨警告信號(持續更新)

未來一兩小時廣泛地區或受大雨影響，今日間中有驟雨及狂風雷暴。(資料圖片)

【11:40更新】天文台於上午11時40分取消黃色暴雨警告信號。

【10:20更新】天文台表示，本港以南水域持續有強雷雨帶發展，需否發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨帶的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【10:15更新】天文台發出局部地區大雨提示，離島區的南丫島的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【09:15更新】天文台於上午8時40分發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。雷暴警告現正生效，有效時間延長至今日上午11時，預料香港有幾陣狂風雷暴。天文台發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避；受高空擾動及西南氣流影響，本港今日(14日)間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。明日(15日)初時部分地區驟雨仍然較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。市民請留意天文台的最新天氣消息及留意天氣變化。