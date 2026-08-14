天氣｜天文台：視乎雷雨帶發展　評估需否發出紅雨警告(持續更新)

【10:20更新】天文台表示，本港以南水域持續有強雷雨帶發展，需否發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨帶的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。
【10:15更新】天文台發出局部地區大雨提示，離島區的南丫島的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。
【09:15更新】天文台於上午8時40分發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。雷暴警告現正生效，有效時間延長至今日上午11時，預料香港有幾陣狂風雷暴。天文台發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避；受高空擾動及西南氣流影響，本港今日(14日)間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。明日(15日)初時部分地區驟雨仍然較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。市民請留意天文台的最新天氣消息及留意天氣變化。
天文台發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺；天文台又指，受高空擾動及西南氣流影響，本港今日間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。明日(15日)初時部分地區驟雨仍然較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息及留意天氣變化。預料下週初本港日間酷熱，但仍有幾陣驟雨。
天文台表示，與高空擾動及西南氣流相關的雷雨正影響廣東及南海北部。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。最高氣溫約31度。吹和緩西南風。天文台展望，明日初時部分地區驟雨仍然較多，日間短暫時間有陽光。隨後一兩日日間酷熱，但有幾陣驟雨。天文台又指，與高空擾動及西南氣流相關的驟雨及狂風雷暴會在今明兩日影響華南。隨著高空擾動遠離，下週初廣東沿岸日間酷熱，但仍有幾陣驟雨。同時，一道廣闊低壓槽會影響南海北部至台灣以東海域，並在下週中後期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。