九龍東出生率下跌　消息：聯合醫院婦產科擬遷往將軍澳醫院

現時九龍東醫院聯網的住院產科服務和新生嬰兒深切治療服務，集中由聯合醫院提供，將軍澳醫院則提供產前檢查和產後護理專科服務。不過，有傳媒引述消息人士透露，由於不少將軍澳區孕婦未有在聯合醫院生育，而是在其他醫院聯網或私家醫院分娩，加上九龍東出生率下降。因此，醫管局計劃重啟九龍東聯網產房搬遷方案，將分娩服務由聯合醫院遷至將軍澳醫院，或將於明年下半年實行。

香港出生率持續下跌，據報醫管局計劃將聯合醫院的婦產科服務遷往將軍澳醫院。醫管局回覆傳媒查詢，確認正檢視有關臨床服務的安排，目前未有最終定案。

正檢視有關臨床服務安排

醫管局回覆傳媒查詢，指近年聯合醫院分娩的人數有下降趨勢，而該院分娩的孕婦中，約有40%人居於西貢區，包括將軍澳。現時聯合醫院的擴建計劃已接近完成，新大樓將於今年下半年陸續啟用，屆時會將部分醫療服務遷至新大樓或其他合適的地方。

醫管局表示會全面檢視聯合醫院及將軍澳醫院的有關設施、服務及人手安排，同時會考慮觀塘及西貢區的人口分布、預計日後人口增長等不同因素，全面規劃九龍東醫院聯網未來的婦產科服務發展。