千葉暴雨｜機管局：28班往來香港東京航班延誤 國泰航空重訂機票免手續費(更新)

日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，多處道路積水及發生山泥傾瀉，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」(路透社)

日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，多處道路積水及發生山泥傾瀉，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」，至少4人死亡。成田機場因為陸路交通混亂形同「陸上孤島」，大約7000人滯留過夜頓成「機場難民」，鐵路及巴士於暴雨下停駛。有港人抵埗後無法前往市區，要於機場休息，今早才成功離開，機場方面向旅客派發睡袋、水及食物。

機場管理局表示，截至今日上午10時，香港國際機場來往東京成田機場的航班於昨日（13日）共有19班延誤；今日（14日）共有9班延誤，即共有28班航班受影響。