日本千葉豪雨機管局指37班往來成田機場航班延誤　國泰航空重訂機票免手續費(更新)

日本關東地區包括東京在內周四（13日）發生暴雨，多處道路積水及發生山泥傾瀉，千葉縣晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」，至少4人死亡。成田機場因為陸路交通混亂形同「陸上孤島」，大約7000人滯留過夜頓成「機場難民」，鐵路及巴士於暴雨下停駛。有港人抵埗後無法前往市區，要於機場休息，今早才成功離開，機場方面向旅客派發睡袋、水及食物。

有港人周四晚上抵達成田機場，發現對外交通因大雨癱瘓，附近酒店爆滿，餐廳同便利店均排長龍，被逼滯留機場過夜，機場職員派發餅乾、飲用水、睡袋等，今早才有車前往酒店，的士站大批人龍等待，要等一小時7時才上車。

國泰航空今早（14日）公布，由於日本千葉縣暴雨，豁免原定今日出發、涉及往返東京成田機場航班的重新預訂機票及更改航點手續費用，國泰航空指，若選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付，而可選擇的新出發日期必須在今年9月30日或之前。香港快運表示，目前往返東京的航班暫時運作大致正常，已為在東京未能趕及原定航班的乘客安排後補稍後的航班，受影響乘客可免費改期。