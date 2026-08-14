58歲社工隨女子返將軍澳住所求「脫鞋檢查」　撤遊蕩罪准守行為2年

任職社工的一名58歲男子，涉嫌去年9月在將軍澳某屋苑尾隨陌生女子回家，指她所穿着的鞋會導致傷膝，提議事主脫鞋讓他檢查，並要求入屋展示伸展動作。該社工於事後被控一項遊蕩導致他人擔心罪，案件原定周四(13日)於觀塘裁判法院開審，而控辯雙方指經商討後同意案件以簽保守行為處理。裁判官丘國新最終批准被告自簽1,500港元守行為24個月，並撤銷控罪。
58歲被告劉恩華，報稱任職社工，被控於2025年9月27日，在新界將軍澳康城路Malibu某座遊蕩，導致女子X合理地擔心本身的安全或利益。辯方稱被告無案底，涉案行為亦無身體接觸，被告對影響他人深表歉意。雙方休庭考慮後，控方決定撤回起訴，提出較長的守行為期限。
稱「好心分享心得」
同意案情指，X與被告並不認識，案發當日早上約11時半，被告跟隨X乘同一部升降機，惟被告並非在該大廈居住，亦沒有按樓層鍵。被告向X稱他在醫院骨科工作，X所穿着的鞋有害脊椎及膝蓋，問X有否覺得疼痛，X到達所住樓層後，被告跟她出電梯，並要求X脫鞋讓他檢查，以及其進入住所展示伸展動作，X均拒絕。被告其後問X腳底會否「大出汗」並配合手部動作，X受驚下躲進垃圾房，確認被告離開後始回家，她隨後報案。
警員調查後發現，被告居於案發地點附近屋苑，他於去年10月初被捕，警誡下承認尾隨X，「都係好心，想同佢分享吓心得」。在警誡錄影會面中，被告另承認從日出康城開始，一直尾隨X至該屋苑。
案件編號：KTCC 276/2026