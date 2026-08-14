58歲社工隨女子返將軍澳住所求「脫鞋檢查」　撤遊蕩罪准守行為2年

案件原定周四(13日)於觀塘裁判法院開審，而控辯雙方指經商討後同意案件以簽保守行為處理。裁判官丘國新最終批准被告自簽1,500港元守行為24個月，並撤銷控罪。

任職社工的一名58歲男子，涉嫌去年9月在將軍澳某屋苑尾隨陌生女子回家，指她所穿着的鞋會導致傷膝，提議事主脫鞋讓他檢查，並要求入屋展示伸展動作。該社工於事後被控一項遊蕩導致他人擔心罪，案件原定周四(13日)於觀塘裁判法院開審，而控辯雙方指經商討後同意案件以簽保守行為處理。裁判官丘國新最終批准被告自簽1,500港元守行為24個月，並撤銷控罪。

58歲被告劉恩華，報稱任職社工，被控於2025年9月27日，在新界將軍澳康城路Malibu某座遊蕩，導致女子X合理地擔心本身的安全或利益。辯方稱被告無案底，涉案行為亦無身體接觸，被告對影響他人深表歉意。雙方休庭考慮後，控方決定撤回起訴，提出較長的守行為期限。