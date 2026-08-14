新皇崗口岸｜莊豪鋒倡加開直達港島北區路線　促辦更大型壓力測試

港府昨日(13日)於皇崗口岸港方口岸區舉行首次大型演練。立法會交通事務委員會委員莊豪鋒在電台節目表示，早前到新皇崗口岸視察時，口岸的硬件設施已清理完畢，他實地測試該處的Wi-Fi網絡，下載速度良好，顯示內部測試運作相當通順。

適時加開往返口岸和啟德平日班次

莊豪鋒指，目前有過半數巴士線及5條小巴線均由新界西北出發，相信當局與巴士公司協調後的政策目標，是希望疏導現時深圳灣口岸的龐大人流，而口岸交通定價比原先估計便宜，對於通宵路線而言定價屬相當保守，具一定吸引力。不過，他認為現時港島區僅得一條路線未必足夠，建議當局可考慮加開港島東或南區前往口岸路線，並應考慮開設由口岸直達粉嶺等北區社區的短途直達線，以應付北區居民習慣往來兩地及跨境學童的就學需求。此外，啟德區內陸續有居民入伙，加上啟德體育園等設施將舉辦多項盛事，建議巴士公司及政府密切留意人流數據，適時加開往返口岸和啟德的平日班次，有助減少旅遊巴士停泊及佔用道路的情況。