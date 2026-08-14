騙案｜上半年投資騙案涉款16.6億元　Fun Coffee騙局累計涉款1.13億

警方今年上半年錄得20,613宗詐騙案，共涉款達35億元。當中投資騙案佔2,151宗，約為整體的十分之一，總涉款16.6億元。
接獲2800名JPEX案受害人報案
「Fun Coffee」騙局方面，警方截至昨日共接獲273名受害人舉報，涉案金額達1.13億港元。受害人年齡介乎32至83歲，部分為退休人士，他們分別報稱損失金額由約3,000港元至約963萬港元不等。香港警方及澳門司法警察局於本月初已採取聯合執法行動拘捕6名涉嫌串謀詐騙人士。
至於JPEX案中，警方至今共接獲2,800名受害人報案，共涉款逾16億港元。被捕的81人中，29人已被成功起訴，警方亦已鎖定兩名在逃的主腦及一名集團骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。
網戀投資加密貨幣失8479萬元
警方又透露，線上接觸受害人的單一涉款最大個案發生於2025年6月，一名67歲受害人透過Facebook結識自稱投資專家的騙徒，其後發展成網上情侶。受害人被誘使透過「Kitbed」的虛假應用程式投資加密貨幣，由2025年7月至今年1月期間，累計轉賬約8,479萬元加密貨幣至騙徒電子錢包，直至想提取收益時失敗，才驚覺受騙。
AI偽造「股評家」或資深專家
警方發現，騙徒可以透過線上或線下兩種方式接觸受害人 。線上接觸多以「高科技」為名，透過社交平台刊登廣告，甚至利用AI生成技術偽造「股評家」或資深專家，以「必賺秘訣」或平價購買加密貨幣誘騙受害人。騙徒起初會給予微薄甜頭，待受害人投入巨額本金後便關閉平台。線下接觸則多屬「搭棚」式詐騙。騙徒聲稱持有海外合法牌照或掌握獨家交易演算法，聘用KOL或網紅，他們配戴名錶、駕駛名車炫富，標榜「財務自由」，並租用高級寫字樓及五星級酒店舉辦講座，甚至連公司負責人也是AI虛構，最終目的均是騙取受害人金錢。