騙案｜上半年投資騙案涉款16.6億元　Fun Coffee騙局累計涉款1.13億

警方今年上半年錄得20,613宗詐騙案，共涉款達35億元。當中投資騙案佔2,151宗，約為整體的十分之一，總涉款16.6億元。

接獲 2800名JPEX 案受害人報案

「Fun Coffee」騙局方面，警方截至昨日共接獲273名受害人舉報，涉案金額達1.13億港元。受害人年齡介乎32至83歲，部分為退休人士，他們分別報稱損失金額由約3,000港元至約963萬港元不等。香港警方及澳門司法警察局於本月初已採取聯合執法行動拘捕6名涉嫌串謀詐騙人士。

至於JPEX案中，警方至今共接獲2,800名受害人報案，共涉款逾16億港元。被捕的81人中，29人已被成功起訴，警方亦已鎖定兩名在逃的主腦及一名集團骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。