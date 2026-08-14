科大餐廳侍應偷兩學生電腦轉賣　判囚5個月

一名在香港科技大學餐廳工作的男侍應，6月在校園偷竊兩名學生價值逾1.4萬元的手提電腦，及後以800元轉售至二手電子商店。男侍應早前承認兩項盜竊罪，求情指因本案遭解僱，並得到寶貴教訓，望可判處緩刑。署理主任裁判官李志豪今日在觀塘裁判法院判刑時指，被告坦白承認，無刑事定罪紀錄，惟其行為屬順手牽羊，被盜的手提電腦價值高昂，監禁無可避免，判處被告監禁5個月。

價值逾1.4萬元 800元轉售

35歲被告莫子鋒，承認兩項「盜竊」罪，指他於6月16日及19日，分別在科大LT-J座地下及蔣震演講廳外臨時自修室，各偷竊一部手提電腦，電腦為杜逸凡及徐宁的財產，分別價值港幣5,499及9,300元。