五豐行75周年美食嘉年華 美食博覽盛大舉行 AI互動與青年實踐 呈現老字號換新貌

年度盛事香港美食博覽，昨日（8月13日）已於灣仔會展中心隆重開幕。紮根香港75載的五豐行，亦於博覽推出「五豐行75周年美食嘉年華」，為大家帶來多款優惠產品及連串精彩活動，透過品牌年度「傳承1951」主題慶典的「旗艦體驗場」與「金禧重頭戲」，憑AI創新科技及青年實踐力量，並配合歷史敘事空間，展現75年來五豐行肩負「香港菜籃子」重任的時代演進。

四大主題展區 創新 AI 互動助老字號展新貌

五豐行於今屆美食博覽，特別升級設置了「75周年美食嘉年華」，展位面積達120平方米，設計融入75周年及「傳承1951」主題，並特意劃分為四大主題區域。當中於「傳承1951」展區，重現五豐行由文咸西街起源、「三趟快車」時代、上水屠房建設，至今日「一鏈一平台」的發展格局。而「一鏈一平台」展區，則展示從源頭養殖到終端零售的全產業鏈閉環、綜合食品服務平台運作，以及上水屠房數字化建設成果。