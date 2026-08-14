五豐行75周年美食嘉年華 美食博覽盛大舉行 AI互動與青年實踐 呈現老字號換新貌

年度盛事香港美食博覽，昨日（8月13日）已於灣仔會展中心隆重開幕。紮根香港75載的五豐行，亦於博覽推出「五豐行75周年美食嘉年華」，為大家帶來多款優惠產品及連串精彩活動，透過品牌年度「傳承1951」主題慶典的「旗艦體驗場」與「金禧重頭戲」，憑AI創新科技及青年實踐力量，並配合歷史敘事空間，展現75年來五豐行肩負「香港菜籃子」重任的時代演進。
四大主題展區 創新AI互動助老字號展新貌
五豐行於今屆美食博覽，特別升級設置了「75周年美食嘉年華」，展位面積達120平方米，設計融入75周年及「傳承1951」主題，並特意劃分為四大主題區域。當中於「傳承1951」展區，重現五豐行由文咸西街起源、「三趟快車」時代、上水屠房建設，至今日「一鏈一平台」的發展格局。而「一鏈一平台」展區，則展示從源頭養殖到終端零售的全產業鏈閉環、綜合食品服務平台運作，以及上水屠房數字化建設成果。
五豐行並與本地科創團隊HKGAI合作，於AI互動體驗區推出「AI食譜即時生成」，只需以手機拍攝五豐行的食品包裝，AI系統會即時生成對應的健康食譜，列明詳細烹飪步驟與營養搭配建議。於焦點產品展示及銷售區，則展現75周年限定產品、「健康餐桌三部曲」等王牌食材，以及首創「買滿$500免費送貨上門」服務，最快4小時直送到家。
獨家限定活動 同慶五豐行75周年
五豐行並與香港貿發局合作，打造獨家雙周年聯名食譜《名廚臻選》，由資深名廚研發，以五豐行優質食材烹調健康美味的菜式。於8月16日下午5至6時，更邀請了名廚於展位舞台示範食譜上的菜式。此外，五豐行為企業75周年金禧，更於美食博覽帶來連串獨家限定活動，包括：
l 每日限定禮品免費換領 | 身份證中「7」及「5」即賞：每日精選不同品牌產品免費送出，只要香港身份證號碼同時包含「7」及「5」，即可參與當日禮品兌換。名額有限，送完即止！
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青年實踐職場體驗 貫徹惠民育才理念
而一班參與今年7月啟動五豐行「星耀社區」青年職場體驗計劃的本地青少年，則會於美食博覽期間親身進駐五豐行展位參與實務工作，實踐所學知識，從而體現企業「授人以漁」的傳承精神。
五豐行75周年美食嘉年華
日期：即日至8月17日
地點：香港會議展覽中心公眾館1D-B02展位
(資料由客戶提供)