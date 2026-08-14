行政長官表揚榜｜拆戰時炸彈、簡約公屋項目團隊獲獎

「行政長官表揚榜」今日(14日)舉辦頒獎典禮，得獎隊伍分別為「處理戰時炸彈跨部門行動及支援組」和「簡約公屋項目跨部門團隊」。行政長官李家超讚揚兩支隊伍展現以民為本、敢於擔當的精神，以實幹成果贏取市民信任。

鰂魚涌一個地盤去年9月發現一枚重約1,000磅、內藏高效能炸藥的二戰時期未爆彈。當時超強颱風逼近，行動時間緊迫。保安局轄下的緊急事故監察及支援中心迅速啓動跨部門應急機制，全面部署，組成跨部門行動及支援隊伍。警務處指揮疏散、管理交通、進行高風險現場拆彈工作；消防處和相關支援隊伍全程戒備配合；民政事務總署統籌動員，聯同區議員、關愛隊(地區服務及關愛隊伍)和其他義工，短時間內協助疏散約3,000名居民，並開設臨時庇護中心徹夜照顧居民。李家超表示，整個行動安全穩妥，減少了市民憂心和不便，令這次危機妥善圓滿解決。