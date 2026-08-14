香港五年規劃︱公眾諮詢結束 謝小華：收逾1.6萬份建議 目標9月內公布

香港首份五年規劃的公眾諮詢今日結束，政制及內地事務局局長謝小華表示，公眾諮詢由6月15日開始，社會各界反應非常熱烈，截至今日共收到超過1.6萬來自不同界別、不同背景的市民及持份者的意見或建議，市民都很支持香港首次編制五年規劃。

AI整合和分析收集到的意見

謝小華說，大家普遍認同香港五年規劃有助更好把握形勢和機遇，讓香港抓緊國家機遇和國際機遇疊加所帶來的契機。政府一直利用人工智能整合和分析收集所得的意見，社會意見的意向明顯，普遍支持香港聚焦對接國家層面的戰略發展。她又說，在公眾諮詢期間，特區政府舉行了超過100場諮詢會，當中約30場由行政長官親自主持，聽取包括港區人大政協、立法會議員、商界等代表對香港五年規劃的意見和建議，亦有走訪粵港澳大灣區其他城市，了解對接合作發展意見。