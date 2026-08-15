城大生GPA屢未達標被退學 司法覆核被拒須付訟費16萬

一名修讀香港城市大學生物醫學工程學士學位的男學生，因成績不達標，3個學期的成績平均績點（GPA）不足1.70，2024年被勒令退學。他向城大申請覆核後獲酌情恢復學籍，惟下一學期GPA仍不達標，今年再被終止學籍。他入稟高等法院提出司法覆核，暫委法官林展程周五(14日)頒下判詞，指看不到在本案出現任何不公，駁回其司法覆核申請，並下令男生須支付16萬元訟費。

司法覆核申請人曾品熹沒有法律代表，建議答辯方為香港城巿大學。申請人自2021年8月底起修讀城大生物醫學工程學士學位，他在2021年至2024年間，其中3個學期的GPA分別為1.50、0.80及1.60。根據城大的《學術規條》，當學生在3個學期的GPA未達到1.70，學院院長可能會要求他退學；申請人亦於2024年6月收到校方信件通知，院長已決定要他退學。