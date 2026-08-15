城大生GPA屢未達標被退學 司法覆核被拒須付訟費16萬

一名修讀香港城市大學生物醫學工程學士學位的男學生，因成績不達標，3個學期的成績平均績點（GPA）不足1.70，2024年被勒令退學。他向城大申請覆核後獲酌情恢復學籍，惟下一學期GPA仍不達標，今年再被終止學籍。他入稟高等法院提出司法覆核，暫委法官林展程周五(14日)頒下判詞，指看不到在本案出現任何不公，駁回其司法覆核申請，並下令男生須支付16萬元訟費。
司法覆核申請人曾品熹沒有法律代表，建議答辯方為香港城巿大學。申請人自2021年8月底起修讀城大生物醫學工程學士學位，他在2021年至2024年間，其中3個學期的GPA分別為1.50、0.80及1.60。根據城大的《學術規條》，當學生在3個學期的GPA未達到1.70，學院院長可能會要求他退學；申請人亦於2024年6月收到校方信件通知，院長已決定要他退學。
申請人同年以其健康狀況為由，就退學決定提出覆核。同年7月獲通知他被允許繼續學業，其中一個條件是在緊接下來的學期GPA須達2.0。及至2025至2026學年的首個學期，申請人的GPA僅為1.10，申請人今年1月再次收到通知，因其學術表現未如理想而須退學，他再次向校方提出覆核，但被駁回。申請人於今年6月入稟提出司法覆核，要求法庭頒令撤銷城大退學決定，爭議在2024年復課後，應重新計算其學業成績，不應考慮他在復課前成績不達標的3個學期，再次終止其學籍屬於「雙重處分」，故存在程序不當及對他不公。
官：不見校方不公或越權
法官認為，城大的學術規條列明若學生在任何3個學期的成績不達標，便可能被勒令退學，規條沒有指出學生復課後，可以重新計算成績，不會計算先前的不達標成績，校方在批准其覆核申請後，亦未曾承諾不再計算申請人此前的成績。此外，申請人指如果他知道過去該3個學期的GPA會被納入考慮，他會更努力學習及考取更好成績。林官對說法表示不解，指用功學習本來就是學生應盡的本份，法庭看不到在本案出現任何不公或越權。
最終林官駁回申請人的司法覆核申請，並作出訟費命令，下令申請人須承擔16萬元訟費；至於城大一方會否給予學生機會而不執行此訟費命令，則留待城大決定。林官另指，申請人盡其努力作出一切可能的陳詞，嘗試挽回學業，當中有部分勉強可稱得上有爭辯之處，顯示他的確在乎其學業，他仍值得社會給予機會。
案件編號：HCAL 1085/2026