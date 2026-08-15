瑪麗醫院新大樓頻壞𨋢　建築署暫停承建商投標資格

機電工程署於去年7月前就大樓內的28部升降機發出准用證。一般情況下，升降機獲發准用證並於保養責任期內試行一段時間後，出現運作穩定問題而需執修亦時有發生。然而，除現時配合非臨床服務設施的4部升降機情況尚可接受，而可於稍後時間進行輕微執修，其餘新安裝升降機皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。

瑪麗醫院新臨床大樓多部升降機故障，未能有效運作。建築署暫停承建商及其工程分判商參與工務工程投標的資格。對事件導致醫院大樓工程延誤，並引致政府及醫管局任何損失及影響，政府會保留追究權利。

期間發現升降機的部分裝置功能表現不佳，升降機亦尚有瑕疵，包括升降機的電子儀器（例如電路板、電梯平層感測器）有破損、電線接駁位欠妥，以及安裝手工工藝不良等，引致升降機起動或停頓時出現不暢順情況，或升降機停頓位置與樓層有偏差和升降機門未能打開等。

預計今年第四季完成執修工程

建築署已經責成承建商及其工程分判商就升降機進行一系列改善工程，並承擔所需的額外費用。建築署聯同機電工程署會繼續督促及責成承建商及工程分判商完成餘下執修工程，並密切監察施工質素和進度，以及進行嚴謹的測試和驗收程序，確保升降機運作穩定。按現時進度，預計於本年第四季內完成有關工作。