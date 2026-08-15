新皇崗口岸｜進行反恐及重大事故演習 　模擬有極端分子發動槍擊

港府今日於皇崗口岸港方口岸區舉行第二次大型演練，並進行跨部門反恐及重大事故演習。

是次演練動員超過5,000名公務員參與。他們按指示乘搭不同公共交通工具抵達口岸，隨後前往聯檢大樓的離境大堂及入境大堂，再按指示乘搭公共交通工具離開口岸。參與人員進行超過250班車的循環測試，以模擬人流和車流進出口岸的情況。

參與演練的人員分別在離境大堂及入境大堂模擬排隊進行出入境清關手續，以測試相關人群管制安排。今次演練亦新增「人潮集中放量測試」，大量人員先按指示同時停留於指定樓層，其後模擬高峰時段有大批旅客入境及前往公共運輸交匯處，製造短時間突發壓力，以測試部門間的協調安排，以及測試人流和車流管理。