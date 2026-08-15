新皇崗口岸｜進行反恐及重大事故演習 　模擬有極端分子發動槍擊

港府今日於皇崗口岸港方口岸區舉行第二次大型演練，並進行跨部門反恐及重大事故演習。
是次演練動員超過5,000名公務員參與。他們按指示乘搭不同公共交通工具抵達口岸，隨後前往聯檢大樓的離境大堂及入境大堂，再按指示乘搭公共交通工具離開口岸。參與人員進行超過250班車的循環測試，以模擬人流和車流進出口岸的情況。
參與演練的人員分別在離境大堂及入境大堂模擬排隊進行出入境清關手續，以測試相關人群管制安排。今次演練亦新增「人潮集中放量測試」，大量人員先按指示同時停留於指定樓層，其後模擬高峰時段有大批旅客入境及前往公共運輸交匯處，製造短時間突發壓力，以測試部門間的協調安排，以及測試人流和車流管理。
期間亦加插不同類型的測試，例如模擬小型車輛過境運作安排，模擬大量旅客在出境大堂排隊等候使用過關設施，大量旅客在公共運輸交匯處集中等候個別公共交通服務；模擬衞生署檢疫站發現懷疑染病個案並要求救護員配合處理；模擬因應大量的士前往公共運輸交匯處，而啟動的士管理安排等。
模擬有極端分子發動槍擊
口岸流量測試結束後，各部門於聯檢大樓5樓離境大堂香港範圍進行反恐演習，模擬有極端分子於過關時被發現管有槍械和彈藥並發動槍擊，引致大量傷亡及需即時疏散。演練旨在提升各部門在處理涉恐涉暴情報，及應對不同形式恐怖襲擊的協調及應變能力。
其後，各部門亦進行重大事故演習，模擬口岸新連接路發生嚴重交通意外，致車輛未能按原定路線進入口岸，並需按交通警員指示改用南下路線，以單線雙程、間歇性通行方式進入口岸的公共運輸交匯處，以及按指示離開口岸，返回市區。
保安局局長鄧炳強到場視察，並於演練後與各參與部門舉行會議，即時檢視流程和參與人士回饋的意見。政府指演練整體運作暢順，將繼續進行不同規模的演練和測試，持續改善細節安排，為皇崗口岸開通作出周全準備。特區政府會與深方緊密合作，全速推進各項籌備工作。