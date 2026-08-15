Opatra London沙田店捲不良手法營銷 倫敦總部處理事件 海關跟進 (更新)

英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店早前因捲入顧客糾紛及懷疑不良手法營銷風波，連日成為社交平台Threads熱話，該店於上周六(15日)突然貼出告示，指店舖暫停營業，告示中未有說明原因及重開的日期。警方表示接獲一名58歲女子報案，指上月在店內購買價值共逾6萬的貨品，質疑店舖銷售手法有問題。警員到場調查後，認為事件不涉及刑事成分，列作「糾紛」處理。
【8月17日更新】
海關表示正積極跟進事件，如發現違反商品說明條例，會採取適當執法行動。
Opatra London的英國總公司向傳媒表示，指於當地周日(16日)早上才得知事件，本港相關分店是由香港的分銷合作夥伴經營。公司重視今次事件，並由倫敦總部直接處理，正審視相關情況，期間不評論個別指控、客戶事宜、分銷安排或未來任何潛在的業務決定。
捲顧客糾紛被指擅簽帳6萬美容產品
日前有網民在Threads上發布一條影片，並發帖指路經新城市廣場時發現一名自稱被「呃咗錢」的中年婦女，在商店門前跪地哭泣，婦女指控店員以讚美其衣着及邀請拍照為由將她引入店內，其後多名店員向她推銷，又指未經詢問便幫她簽了六萬多元的信用卡購物，而當中2萬多元為利息，婦人續指，使用相關產品後出現皮膚過敏情況，惟店方拒絕退款，她已報警。事件連日在社交平台發酵，引來大批網民留言分享指曾遇過類似經歷，指多區亦有類似化妝品店店員常在門口外以打招呼或讚美開場，將顧客帶入店內推銷。
中年婦商店門前跪地哭泣
Opatra London暫未對事件作出有回應。周六(15日)有網民發現該店貼出「暫停營業」的告示，店內亦全關燈，更成為路過人士的「打卡熱點」。
警方向傳媒表示，早前收到一名58歲譚姓女士報案，指於7月20日在沙田新城市廣場三期一店舖，以約6萬港元購入貨品，其後認為有人營銷手法有問題，遂報警求助，事件不涉及刑事成份。