Opatra London沙田店捲不良手法營銷 倫敦總部處理事件 海關跟進 (更新)

英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店早前因捲入顧客糾紛及懷疑不良手法營銷風波，連日成為社交平台Threads熱話，該店於上周六(15日)突然貼出告示，指店舖暫停營業，告示中未有說明原因及重開的日期。警方表示接獲一名58歲女子報案，指上月在店內購買價值共逾6萬的貨品，質疑店舖銷售手法有問題。警員到場調查後，認為事件不涉及刑事成分，列作「糾紛」處理。

【8月17日更新】

海關表示正積極跟進事件，如發現違反商品說明條例，會採取適當執法行動。



Opatra London的英國總公司向傳媒表示，指於當地周日(16日)早上才得知事件，本港相關分店是由香港的分銷合作夥伴經營。公司重視今次事件，並由倫敦總部直接處理，正審視相關情況，期間不評論個別指控、客戶事宜、分銷安排或未來任何潛在的業務決定。

