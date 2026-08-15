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出版：2026-Aug-15 22:52
更新：2026-Aug-17 16:37

Opatra London沙田店捲銷售爭議 否認「強逼付款」保留追究涉事客戶權利(更新)

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英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝)

英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝)

英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店早前因捲入顧客糾紛及營銷手法風波，連日成為社交平台Threads熱話，該店於上周六(15日)突然貼出告示，指店舖暫停營業，告示中未有說明原因及重開的日期。警方表示接獲一名58歲女子報案，指上月在店內購買價值共逾6萬的貨品，質疑店舖銷售手法有問題。警員到場調查後，認為事件不涉及刑事成分，列作「糾紛」處理。海關表示正積極跟進事件，如發現違反商品說明條例，會採取適當執法行動。

【8月17日更新】

Opatra London的英國總公司向傳媒表示，指於當地周日(16日)早上才得知事件，本港相關分店是由香港的分銷合作夥伴經營。公司重視今次事件，並由倫敦總部直接處理，正審視相關情況，期間不評論個別指控、客戶事宜、分銷安排或未來任何潛在的業務決定。

Opatra London及後發出聲明回應事件，指該店從未存在詐騙銷售、誘導消費、騙取利息等違規經營行為，所有交易均為客戶自願確認完成，已酌情向涉事客戶退還1.6萬元，惟對方不僅不認可處理結果，更多次前往門店蓄意滋擾，及發布誹謗言論，對正常營運及品牌聲譽造成嚴重負面影響，將保留一切追究其法律責任的權利。

英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店早前因捲入顧客糾紛事件。一名中年婦女，在商店門前跪地哭泣。(Threads) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店早前因捲入顧客糾紛事件。一名中年婦女，在商店門前跪地哭泣及指控被「呃咗錢」。(Threads) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店早前因捲入顧客糾紛事件。一名中年婦女，在商店門前跪地哭泣及指控被「呃咗錢」。(Threads) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝) 英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店捲入顧客糾紛事件，貼出告示指暫停營業。(鍾式明攝)

酌情退還1.6萬元 指有關客戶仍滋擾誹謗

聲明指經內部完整核實交易全程記錄，該店從未存在詐騙銷售、誘導消費、騙取利息等違規經營行為。網傳「本店騙取客人兩萬多元利息」的說法純屬無稽之談。交易記錄顯示，爭議發生後，「Opatra London」知悉該客戶個人還款能力出現問題後，主動酌情協助處理，已向該客戶退還1.6萬元，惟對方不僅不認可處理結果，更多次前往門店蓄意滋擾，同時於網絡平台發布大量扭曲事實、惡意誹謗該店及員工的言論、影片，對正常營運及品牌聲譽造成嚴重負面影響。

網絡輿論发酵 有員工被起底騷擾

聲明強調交易過程公開透明，所有交易均為客戶自願確認完成，絕無及不可能出現「強行禁錮顧客」、「強制消費」、「逼迫付款」等限制人身自由、強制交易的違規違法行為。惟該客戶於網絡發布的不實影片及惡意言論，已對品牌形象、商業信譽造成負面損害，相關言論引發網絡輿論發酵，導致員工被起底、網絡騷擾等情況，造成極大困擾。「Opatra London」呼籲，切勿隨意散播未經核實的資訊、惡意誹謗商家，對於該客戶持續捏造事實、惡意抹黑、擾亂營運的行為，將保留一切追究其法律責任的權利，包括但不限於民事索償、追究誹謗責任等，堅決維護自身合法權益及企業聲譽。

中年婦商店門前跪地哭泣

日前有網民在Threads上發布一條影片，並發帖指路經新城市廣場時發現一名自稱被「呃咗錢」的中年婦女，在商店門前跪地哭泣，婦女指控店員以讚美其衣着及邀請拍照為由將她引入店內，其後多名店員向她推銷，又指未經詢問便幫她簽了六萬多元的信用卡購物，而當中2萬多元為利息，婦人續指，使用相關產品後出現皮膚過敏情況，惟店方拒絕退款，她已報警。事件連日在社交平台發酵，引來大批網民留言分享指曾遇過類似經歷，指多區亦有類似化妝品店店員常在門口外以打招呼或讚美開場，將顧客帶入店內推銷。

Opatra London暫未對事件作出有回應。周六(15日)有網民發現該店貼出「暫停營業」的告示，店內亦全關燈，更成為路過人士的「打卡熱點」。

警方向傳媒表示，早前收到一名58歲譚姓女士報案，指於7月20日在沙田新城市廣場三期一店舖，以約6萬港元購入貨品，其後認為有人營銷手法有問題，遂報警求助，事件不涉及刑事成份。

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