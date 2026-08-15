Opatra London沙田店捲銷售爭議 否認「強逼付款」保留追究涉事客戶權利(更新)

英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店早前因捲入顧客糾紛及營銷手法風波，連日成為社交平台Threads熱話，該店於上周六(15日)突然貼出告示，指店舖暫停營業，告示中未有說明原因及重開的日期。警方表示接獲一名58歲女子報案，指上月在店內購買價值共逾6萬的貨品，質疑店舖銷售手法有問題。警員到場調查後，認為事件不涉及刑事成分，列作「糾紛」處理。海關表示正積極跟進事件，如發現違反商品說明條例，會採取適當執法行動。

【8月17日更新】 Opatra London的英國總公司向傳媒表示，指於當地周日(16日)早上才得知事件，本港相關分店是由香港的分銷合作夥伴經營。公司重視今次事件，並由倫敦總部直接處理，正審視相關情況，期間不評論個別指控、客戶事宜、分銷安排或未來任何潛在的業務決定。

Opatra London及後發出聲明回應事件，指該店從未存在詐騙銷售、誘導消費、騙取利息等違規經營行為，所有交易均為客戶自願確認完成，已酌情向涉事客戶退還1.6萬元，惟對方不僅不認可處理結果，更多次前往門店蓄意滋擾，及發布誹謗言論，對正常營運及品牌聲譽造成嚴重負面影響，將保留一切追究其法律責任的權利。

酌情退還1.6萬元 指有關客戶仍滋擾誹謗 聲明指經內部完整核實交易全程記錄，該店從未存在詐騙銷售、誘導消費、騙取利息等違規經營行為。網傳「本店騙取客人兩萬多元利息」的說法純屬無稽之談。交易記錄顯示，爭議發生後，「Opatra London」知悉該客戶個人還款能力出現問題後，主動酌情協助處理，已向該客戶退還1.6萬元，惟對方不僅不認可處理結果，更多次前往門店蓄意滋擾，同時於網絡平台發布大量扭曲事實、惡意誹謗該店及員工的言論、影片，對正常營運及品牌聲譽造成嚴重負面影響。

網絡輿論发酵 有員工被起底騷擾 聲明強調交易過程公開透明，所有交易均為客戶自願確認完成，絕無及不可能出現「強行禁錮顧客」、「強制消費」、「逼迫付款」等限制人身自由、強制交易的違規違法行為。惟該客戶於網絡發布的不實影片及惡意言論，已對品牌形象、商業信譽造成負面損害，相關言論引發網絡輿論發酵，導致員工被起底、網絡騷擾等情況，造成極大困擾。「Opatra London」呼籲，切勿隨意散播未經核實的資訊、惡意誹謗商家，對於該客戶持續捏造事實、惡意抹黑、擾亂營運的行為，將保留一切追究其法律責任的權利，包括但不限於民事索償、追究誹謗責任等，堅決維護自身合法權益及企業聲譽。

中年婦商店門前跪地哭泣 日前有網民在Threads上發布一條影片，並發帖指路經新城市廣場時發現一名自稱被「呃咗錢」的中年婦女，在商店門前跪地哭泣，婦女指控店員以讚美其衣着及邀請拍照為由將她引入店內，其後多名店員向她推銷，又指未經詢問便幫她簽了六萬多元的信用卡購物，而當中2萬多元為利息，婦人續指，使用相關產品後出現皮膚過敏情況，惟店方拒絕退款，她已報警。事件連日在社交平台發酵，引來大批網民留言分享指曾遇過類似經歷，指多區亦有類似化妝品店店員常在門口外以打招呼或讚美開場，將顧客帶入店內推銷。