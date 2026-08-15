OPATRA London沙田店捲銷售爭議　英總公司：不擁有或經營香港店　獨立審視分銷商銷售行為

英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店，早前捲入顧客糾紛及營銷手法風波，該店上周六突貼出告示指店舖暫停營業，惟未有說明原因及重開的日期。《am730》周一到場發現店舖仍未重開。警方接獲一名58歲女子報案，指上月在店內購買價值共逾6萬的貨品，質疑店舖銷售手法有問題。警員到場調查後，認為事件不涉及刑事成分，列作「糾紛」處理。海關回覆《am730》表示正積極跟進事件，如發現違反商品說明條例，會採取適當執法行動。

【8月17日更新】 OPATRA London的英國總公司向傳媒表示，指於當地周日早上才得知事件，本港相關分店是由香港的分銷合作夥伴經營。公司重視今次事件，並由倫敦總部直接處理，正審視相關情況，期間不評論個別指控、客戶事宜、分銷安排或未來任何潛在的業務決定。 總公司：銷售手法由分銷商須全權負責 至本港時間周一晚上，OPATRA London英國總公司稱極度重視事件，對於有顧客在與品牌相關的情況下，有令人困擾的經歷深感遺憾。總公司表示，並不擁有或經營香港的OPATRA品牌店舖，該等店舖由一間本地公司根據分銷協議獨立擁有及經營，因此該獨立分銷商須全權負責其員工、銷售手法、定價、客戶合約及退款等事宜，並強調OPATRA London與OROGOLD或近期媒體報道中提及的任何其他品牌，並無任何擁有權、控制關係或商業合作關係。彼此為完全獨立的企業實體。

OPATRA London倫敦總部正直接處理此事，已正式要求香港分銷合作夥伴提交全面的書面說明，並已就本港OPATRA品牌店舖的銷售行為展開獨立審視。總公司承諾會全面配合香港相關部門，並將根據審視結果採取果斷行動，又要求全球任何代表OPATRA的合作夥伴，均須嚴格遵守所有當地法律，維持對商業道德的高標準要求。

分銷商：有關客戶仍滋擾誹謗 OPATRA London香港分銷商下午發出的回應聲明指，該店從未存在詐騙銷售、誘導消費、騙取利息等違規經營行為，所有交易均為客戶自願確認完成，已酌情向涉事客戶退還1.6萬元，「惟對方不僅不認可處理結果，更多次前往門店蓄意滋擾，同時於網絡平台發布大量扭曲事實、惡意誹謗該店及員工的言論、影片，對正常營運及品牌聲譽造成嚴重負面影響。」 聲明提到，「網傳『 本店騙取客人兩萬多元利息』的說法純屬無稽之談」，又稱事後知悉該客戶個人還款能力出現問題，已酌情退還1.6萬元。分銷商強調，交易過程公開透明，所有交易均為客戶自願確認完成，絕無及不可能出現「強行禁錮顧客」、「強制消費」、「逼迫付款」等限制人身自由、強制交易的違規違法行為。惟該客戶於網絡發布的不實影片及惡意言論，已對品牌形象、商業信譽造成負面損害，相關言論引發網絡輿論發酵，導致員工被起底、網絡騷擾等情況，造成極大困擾。分銷商呼籲切勿隨意散播未經核實的資訊、惡意誹謗商家，對於該客戶持續捏造事實、惡意抹黑、擾亂營運的行為，將保留一切追究其法律責任的權利，堅決維護自身合法權益及企業聲譽。

中年婦商店門前跪地哭訴被「呃錢」 日前有網民在Threads上發布一條影片，並發帖指路經新城市廣場時發現一名自稱被「呃咗錢」的中年婦女，在商店門前跪地哭泣，婦女指控店員以讚美其衣着及邀請拍照為由將她引入店內，其後多名店員向她推銷，又指未經詢問便幫她簽了六萬多元的信用卡購物，而當中2萬多元為利息，婦人續指，使用相關產品後出現皮膚過敏情況，惟店方拒絕退款，她已報警。事件連日在社交平台發酵，引來大批網民留言分享指曾遇過類似經歷，指多區亦有類似化妝品店店員常在門口外以打招呼或讚美開場，將顧客帶入店內推銷。