Opatra London沙田店突「暫停營業」 捲顧客糾紛被指擅簽帳6萬美容產品

中年婦商店門前跪地哭泣

日前有網民在Threads上發布一條影片，並發帖指路經新城市廣場時發現一名自稱被「呃咗錢」的中年婦女，在商店門前跪地哭泣，婦女指控店員以讚美其衣着及邀請拍照為由將她引入店內，其後多名店員向她推銷，又指未經詢問便幫她簽了六萬多元的信用卡購物，而當中2萬多元為利息，婦人續指，使用相關產品後出現皮膚過敏情況，惟店方拒絕退款，她已報警。事件連日在社交平台發酵，引來大批網民留言分享指曾遇過類似經歷，指多區亦有類似化妝品店店員常在門口外以打招呼或讚美開場，將顧客帶入店內推銷。