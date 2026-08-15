Opatra London沙田店突「暫停營業」 捲顧客糾紛被指擅簽帳6萬美容產品

英國護膚與美容品牌「Opatra London」位於沙田新城市廣場的分店早前因捲入顧客糾紛事件，連日成為社交平台Threads熱話，該店於周六(15日)突然貼出告示，指店舖暫停營業，告示中未有說明原因及重開的日期。
中年婦商店門前跪地哭泣
日前有網民在Threads上發布一條影片，並發帖指路經新城市廣場時發現一名自稱被「呃咗錢」的中年婦女，在商店門前跪地哭泣，婦女指控店員以讚美其衣着及邀請拍照為由將她引入店內，其後多名店員向她推銷，又指未經詢問便幫她簽了六萬多元的信用卡購物，而當中2萬多元為利息，婦人續指，使用相關產品後出現皮膚過敏情況，惟店方拒絕退款，她已報警。事件連日在社交平台發酵，引來大批網民留言分享指曾遇過類似經歷，指多區亦有類似化妝品店店員常在門口外以打招呼或讚美開場，將顧客帶入店內推銷。
Opatra London暫未對事件作出有回應。周六(15日)有網民發現該店貼出「暫停營業」的告示，店內亦全關燈，更成為路過人士的「打卡熱點」。
警方向傳媒表示，早前收到一名58歲譚姓女士報案，指於7月20日在沙田新城市廣場三期一店舖，以約6萬港元購入貨品，其後認為有人營銷手法有問題，遂報警求助，事件不涉及刑事成份。