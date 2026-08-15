九巴推免費借傘服務　20個指定巴士站借還雨傘(附地點)

夏日天氣反覆無常，驟晴驟雨令人措手不及。九巴公布即日起推出「落雨唔使怕」雨傘借用服務，在20個指定大型巴士總站或轉車站借出雨傘，為乘客遮風擋雨。無論乘客上車前或下車後遇到突如其來的傾盆大雨，又未有隨身攜帶雨傘，都不用怕被雨淋濕，只要前往九巴的巴士總站借用雨傘，便可安心地繼續歸家或逛街之路。

九巴供借用的透明雨傘印有「KMB」字樣，有需要借用雨傘的乘客，不論年齡或出行目的，都可於任何指定車站借用雨傘，並於使用後任何時間在任何一個指定車站歸還，毋須返回原本借用地點。九巴相信今次活動能為眾多乘客提供及時便利，與乘客風雨同路，減輕雨天出行的不便，讓乘客即使面對突如其來的天氣變化，仍可從容、安全地繼續行程。 20個設有「雨傘借用／歸還處」的巴士總站： 屯門公路轉車站（往九龍方向） 聯和墟巴士總站 屯門碼頭巴士總站 柏景灣巴士總站 大欖隧道轉車站（往元朗方向） 尖沙咀碼頭客務站 天恆邨巴士總站 樂富巴士總站 天水圍市中心巴士總站 彩虹巴士總站 逸東巴士總站 寶達邨巴士總站 沙田市中心巴士總站 寶林巴士總站 馬鞍山市中心巴士總站 鯉魚門邨巴士總站 烏溪沙站巴士總站 葵芳站巴士總站 大埔市中心巴士總站 葵盛東巴士總站

* 可供借用雨傘的實際數量，會因應現場情況而有所調整。