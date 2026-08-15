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出版：2026-Aug-15 23:17
更新：2026-Aug-15 23:17

九巴推免費借傘服務　20個指定巴士站借還雨傘(附地點)

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九巴公布即日起推出「落雨唔使怕」雨傘借用服務，在20個指定大型巴士總站或轉車站借出雨傘。(九巴圖片)

九巴公布即日起推出「落雨唔使怕」雨傘借用服務，在20個指定大型巴士總站或轉車站借出雨傘。(九巴圖片)

夏日天氣反覆無常，驟晴驟雨令人措手不及。九巴公布即日起推出「落雨唔使怕」雨傘借用服務，在20個指定大型巴士總站或轉車站借出雨傘，為乘客遮風擋雨。無論乘客上車前或下車後遇到突如其來的傾盆大雨，又未有隨身攜帶雨傘，都不用怕被雨淋濕，只要前往九巴的巴士總站借用雨傘，便可安心地繼續歸家或逛街之路。

九巴公布即日起推出「落雨唔使怕」雨傘借用服務，在20個指定大型巴士總站或轉車站借出雨傘。(九巴圖片) 九巴公布即日起推出「落雨唔使怕」雨傘借用服務，在20個指定大型巴士總站或轉車站借出雨傘。(九巴圖片)

九巴供借用的透明雨傘印有「KMB」字樣，有需要借用雨傘的乘客，不論年齡或出行目的，都可於任何指定車站借用雨傘，並於使用後任何時間在任何一個指定車站歸還，毋須返回原本借用地點。九巴相信今次活動能為眾多乘客提供及時便利，與乘客風雨同路，減輕雨天出行的不便，讓乘客即使面對突如其來的天氣變化，仍可從容、安全地繼續行程。

20個設有「雨傘借用／歸還處」的巴士總站：

屯門公路轉車站（往九龍方向）

聯和墟巴士總站

屯門碼頭巴士總站

柏景灣巴士總站

大欖隧道轉車站（往元朗方向）

尖沙咀碼頭客務站

天恆邨巴士總站

樂富巴士總站

天水圍市中心巴士總站

彩虹巴士總站

逸東巴士總站

寶達邨巴士總站

沙田市中心巴士總站

寶林巴士總站

馬鞍山市中心巴士總站

鯉魚門邨巴士總站

烏溪沙站巴士總站

葵芳站巴士總站

大埔市中心巴士總站

葵盛東巴士總站

* 可供借用雨傘的實際數量，會因應現場情況而有所調整。

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