九巴推免費借傘服務　20個指定巴士站借還雨傘(附地點)

夏日天氣反覆無常，驟晴驟雨令人措手不及。九巴公布即日起推出「落雨唔使怕」雨傘借用服務，在20個指定大型巴士總站或轉車站借出雨傘，為乘客遮風擋雨。無論乘客上車前或下車後遇到突如其來的傾盆大雨，又未有隨身攜帶雨傘，都不用怕被雨淋濕，只要前往九巴的巴士總站借用雨傘，便可安心地繼續歸家或逛街之路。
九巴供借用的透明雨傘印有「KMB」字樣，有需要借用雨傘的乘客，不論年齡或出行目的，都可於任何指定車站借用雨傘，並於使用後任何時間在任何一個指定車站歸還，毋須返回原本借用地點。九巴相信今次活動能為眾多乘客提供及時便利，與乘客風雨同路，減輕雨天出行的不便，讓乘客即使面對突如其來的天氣變化，仍可從容、安全地繼續行程。
20個設有「雨傘借用／歸還處」的巴士總站：
屯門公路轉車站（往九龍方向）
聯和墟巴士總站
屯門碼頭巴士總站
柏景灣巴士總站
大欖隧道轉車站（往元朗方向）
尖沙咀碼頭客務站
天恆邨巴士總站
樂富巴士總站
天水圍市中心巴士總站
彩虹巴士總站
逸東巴士總站
寶達邨巴士總站
沙田市中心巴士總站
寶林巴士總站
馬鞍山市中心巴士總站
鯉魚門邨巴士總站
烏溪沙站巴士總站
葵芳站巴士總站
大埔市中心巴士總站
葵盛東巴士總站
* 可供借用雨傘的實際數量，會因應現場情況而有所調整。