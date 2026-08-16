上半年經濟表現不錯 陳茂波：鼓勵餐飲業升級轉型

政府公布本港第二季經濟增長4.3%，並上調全年經濟增長預測一個百分點，升至3.5%至4.5%。財政司長陳茂波表示，上半年表現相當不錯，外部需求及內需堅韌；雖面對地緣政治等外圍風險，但風險仍可控。他指，對下半年的表現審慎樂觀，相信會穩健。

陳茂波今日(16日)出席電台節目時表示，上半年零售業錄得連續14個月增長，餐飲亦有輕微增長，樓市股市穩中向好，就業情況亦不錯，負資產按揭宗數單季大幅下跌約六成，估計下半年經濟增長都是審慎樂觀。展望下半年，陳茂波指，外圍風險例如美國貿易政策、息口走勢均有較大影響，但相信今年餘下情況不會有太大變動，市場亦已計及加息的情況。至於美國將有中期選舉，相信會有影響，但風險可控。

有信心北都能夠帶動就業

目前本港失業率維持在3.7%，陳茂波表示，隨着樓市向好，預料建造業會回穩。同樣面對較大挑戰的餐飲業，陳茂波表示，餐飲業面對的挑戰較大，包括市民北上消費等，因此鼓勵業界升級轉型，希望整個行業與時並進；又指現時除了食物質素，顧客亦著重服務體驗，強調現時經濟穩中向好，市面較暢旺，一定能帶動不同行業。

北都方面，陳茂波表示，本港在傳統貿易、物流、金融及航運等都做得不錯，而創科中心建設都穩步向前，有信心北部都會區將有創科龍頭企業連同上下游公司落戶，相信能帶動就業，而有更多大學生選讀理科及工科，反映經濟轉型過程為市民帶來機會。