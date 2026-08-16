詐騙集團高薪誘馬拉人來港當跑腿收騙款 警拘17人檢367萬

有詐騙集團招攬馬來西亞人港，參與詐欺活動，當跑腿收取騙款。西九龍總區刑事部採取行動代號名為「閃襲」的反詐騙行動，合共拘捕17人，包括13名馬來西亞人，行動中成功檢取367萬現金。警方發現，犯罪集團在外用不同渠道以高薪作為利誘，聘請馬來西亞人，來港參與詐騙活動。他們報稱來港旅遊，而實際是負責當跑腿，負責收取受害人騙款。

警方表示，在「閃襲」中合共拘捕17人，年齡介乎20至54歲，14男3女，13名馬來西亞人，4名本地人。警方突擊搜查咗3個地點，檢取367萬現金，相信是詐騙案的犯罪得益。警方指，過去2個月在全港拘捕12名馬來西亞人，全部報稱來港旅遊，惟角色是負責收取受害人騙款。西九龍總區刑事部隨即展開情報分析，成功鎖定一個詐騙集團。該犯罪團伙會在境外用不同渠道以高薪作為利誘，聘請東南亞人士來港參與詐騙活動，之後再預訂機票及住宿，安排跑腿角色來港收取騙款。當這些東南亞人士來港之後，犯罪團伙會致電一些長者，訛稱是受害人的家屬或者朋友被警方拘捕，或者急需用錢誘騙受害人提供現金，受害人信以為真，之後從家中或到銀行提取現金再交予該些犯罪成員。

西九龍總區刑事部進行深入情報分析並翻查大量閉路電視片段，成功鎖定該集團3個位於旺角區用作收取跑腿騙款的地點。在上述3個地點中，有一間虛擬貨幣兌換中心和一間找換店為集團騙款中轉站。情報分析後亦鎖定集團騙款儲存中心的位置，同樣位於旺角區既另一間找換店。 西九龍總區刑事上周五(14日)採取進一步拘捕行動。當警方發現有集團跑腿將騙款交到上述虛擬貨幣兌換中心後，虛擬貨幣中心的負責人隨後前往銀行將騙款現金存入時，警方隨即將集團騙款中轉站的負責人拘捕，並同時間突擊搜查上述3個地點。

有長者被騙20萬仍蒙在鼓裡 經調查後，警方發現在本年6月4日至本月14日期間，犯罪集團合共收取467萬玩騙款。行動中一共在上述地點檢獲總值367萬現金。根據警方紀錄，當中有22名受害人報案，總牽涉失物為247萬元。在上周五的拘捕行動中，共拘捕5人，年齡介乎21至54歲，分別是兩名本地女子和兩名本地男子，他們分別是上述3個地點的負責人及職員，以及一名東南亞男子為集團跑腿。他們現正被警方扣留調查。 調查又發現，該名集團跑腿當日將20萬元騙款交到上述虛擬貨幣兌換中心，西九龍總區刑事部人員隨即追查受害人身份。期間成功找到受害人住址並上門查問，該名受害人當時仍然不知道自己被騙，並深信佢早前所交取的騙款是給予警方。警方呼籲市民應該多提醒家中長者，避免誤墮相同騙案。

警方留意到，部分找換店或虛擬貨幣兌換中心可能被詐騙集團利用，協助處理或轉移騙款。警方提醒相關店舖，處理相關交易時應提高警覺，妥善了解客戶及交易目的，並留意任何可疑或異常的現金及虛擬貨幣交易，應保存有關紀錄，並且按規定舉報。如發現虛擬貨幣找換店同詐騙集團有直接關係，警方會採取執法行動，並聯同發放牌照的部門，考慮吊銷相關牌照。