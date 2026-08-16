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出版：2026-Aug-16 17:44
更新：2026-Aug-16 17:44

調查顯示劏房夜間平均氣溫29.42度 超天文台熱夜門檻

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調查指劏房夜間平均氣溫29.42度，超過天文台熱夜門檻。(周令知攝)

調查指劏房夜間平均氣溫29.42度，超過天文台熱夜門檻。(周令知攝)

本港近日錄得破紀錄的高溫。低碳想創坊聯同劏房支援連線今日發佈「2026夏天不適切居所熱辣辣溫度調查報告　涼夜不再來：家庭照顧者首當其衝」。調查發現，不適切居所的日間平均氣溫達29.93°C，夜間平均氣溫仍有29.42°C，超過天文台所定，全晚氣溫不低於28°C的熱夜門檻。

是次調查於本年6月22日至7月12日進行，透過21日室內溫度及濕度監測、問卷及深度訪問，追蹤了全港9區合共86戶家庭，包括78間不適切居所。數據顯示，受訪單位的日間平均氣溫達29.93°C，夜間平均氣溫仍高達29.42°C，反映室內熱力未有隨夜幕降臨而消散。

調查又顯示，近九成照顧者認為冷氣電費帶來沉重負擔；超過八成經常或總是感到疲倦，八成曾出現至少一種熱相關身體不適。此外，調查又發現，受訪不適切居所住戶夏季每平方呎平均電費高達 3.9港元，幾乎是受訪公屋住戶（1.9 港元）的兩倍。

家庭面對高昂電費開支 成沉重負擔

家庭照顧者呀琴(化名)一家三口同住於僅80平方呎的唐樓劏房單位。她指暑熱令她的小朋友有脾氣且睡不著，唯有開冷氣，電費負擔極大。

劏房長者戶翁先生(化名)與太太同住於僅80平方呎的平台劏房單位，兩人均已退休，以長者生活津貼應付生活開支。為免太熱引致不適，他需要開冷氣，令他於夏季的每月電費開支高達1000元。

呀琴指暑熱令她的小朋友有脾氣且睡不著。(周令知攝) 翁先生指每月電費開支高達1000元。(周令知攝) 調查指劏房夜間平均氣溫29.42度，超過天文台熱夜門檻。(周令知攝)

團體提出五大政策倡議，將健康適應納入《香港氣候行動藍圖2050》；建立室內高溫監測及極端酷熱應變機制；改善「簡樸房」標準與加快過渡居所供應；建立高風險住戶及照顧者支援網絡；落實「以人為本」的社區降溫與物資支援網絡。

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