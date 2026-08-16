調查顯示劏房夜間平均氣溫29.42度 超天文台熱夜門檻

本港近日錄得破紀錄的高溫。低碳想創坊聯同劏房支援連線今日發佈「2026夏天不適切居所熱辣辣溫度調查報告 涼夜不再來：家庭照顧者首當其衝」。調查發現，不適切居所的日間平均氣溫達29.93°C，夜間平均氣溫仍有29.42°C，超過天文台所定，全晚氣溫不低於28°C的熱夜門檻。

是次調查於本年6月22日至7月12日進行，透過21日室內溫度及濕度監測、問卷及深度訪問，追蹤了全港9區合共86戶家庭，包括78間不適切居所。數據顯示，受訪單位的日間平均氣溫達29.93°C，夜間平均氣溫仍高達29.42°C，反映室內熱力未有隨夜幕降臨而消散。

調查又顯示，近九成照顧者認為冷氣電費帶來沉重負擔；超過八成經常或總是感到疲倦，八成曾出現至少一種熱相關身體不適。此外，調查又發現，受訪不適切居所住戶夏季每平方呎平均電費高達 3.9港元，幾乎是受訪公屋住戶（1.9 港元）的兩倍。