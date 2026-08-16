警暑假打擊青少年罪行 16人被捕 葵廣滋擾案再拘2男童

新界南總區過去兩日採取「犁庭掃穴」行動，打擊青少年罪行。行動期間合共拘捕16人，當中11人為13-21歲的青少年，其干犯的罪行包括「公眾地方行為不檢」、「管有攻擊性武器」，「管有危險藥物」及「欺騙手段取得財產罪」及「普通襲擊」等。
葵青區方面，警方合共拘捕9人，包括4名男子、2名女子及3名男童，年齡介乎14至28歲。行動中警方共檢獲4粒懷疑依托咪酯的電子煙彈、1支懷疑電子煙槍，以及91粒懷疑含有尼古丁的電子煙彈，市值約5,100元。警方表示，意到近月有青少年在葵涌廣場聚集期間，作出擾亂公眾秩序的行為，經深入調查後，於上周五拘捕兩名本地14至15歲男童，檢獲一支金屬單車座管、被捕人犯案時衣物及電話。兩名被捕人均就讀本區既中學，現時已獲保釋候查。以上兩宗案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
荃灣西海濱長廊襲擊案拘5人
荃灣區方面，警方拘捕了兩名男子，罪名包括「盜竊」，「藏毒」等。其中一名13歲本地男童，涉嫌與區內6月下旬發生的店舖盜竊案有關。初步調查顯示，該名13歲本地男童與另外3名年齡介乎14至15歲的男童偷走總值約4,000元的食物、餐具及玩具。另外3名本地男童較早前已被警方拘捕，各人獲准保釋候查。
此外，警方在7月就一宗發生於荃灣西海濱長廊一帶滋擾途人的「普通襲擊」案件，合共拘捕左5名年齡介乎12至14歲的本地男童，他們獲准保釋候查。