警暑假打擊青少年罪行 16人被捕 葵廣滋擾案再拘2男童

新界南總區過去兩日採取「犁庭掃穴」行動，打擊青少年罪行。行動期間合共拘捕16人，當中11人為13-21歲的青少年，其干犯的罪行包括「公眾地方行為不檢」、「管有攻擊性武器」，「管有危險藥物」及「欺騙手段取得財產罪」及「普通襲擊」等。

葵青區方面，警方合共拘捕9人，包括4名男子、2名女子及3名男童，年齡介乎14至28歲。行動中警方共檢獲4粒懷疑依托咪酯的電子煙彈、1支懷疑電子煙槍，以及91粒懷疑含有尼古丁的電子煙彈，市值約5,100元。警方表示，意到近月有青少年在葵涌廣場聚集期間，作出擾亂公眾秩序的行為，經深入調查後，於上周五拘捕兩名本地14至15歲男童，檢獲一支金屬單車座管、被捕人犯案時衣物及電話。兩名被捕人均就讀本區既中學，現時已獲保釋候查。以上兩宗案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。