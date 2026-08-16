香港迪士尼Pixar主題劇場明年推出　Marvel主題延伸區增蜘蛛俠設施

香港迪士尼樂園目前有兩個大型擴建項目發展中，官方在正進行的D23迪士尼全球粉絲大會上披露更多細節。華特迪士尼透露，「反斗奇兵大本營」園區會在明年上半年推出新劇場，講述原創角色Poppy從香港遷走後的故事，劇場外圍更有多項具香港特色與元素的裝置。官方亦指出，漫威(Marvel)主題延伸區將新增遊樂設施和昆式戰鬥機停機坪等，主角包括「蜘蛛俠」。

港Pixar劇場首創角色可愛甜美

結束20周年慶典不久的香港迪士尼樂園，明年將再迎來新設施。華特迪士尼於美國舉行的D23迪士尼全球粉絲大會上，公布香港迪士尼兩個主題園區的發展項目細節，包括「反斗奇兵大本營」園區新劇場將於明年上半年推出，上演全球樂園獨家的「Pixar主題無邊實境」劇場匯演。主角為全新創作的穿山甲毛絨玩具Poppy，官方透露她性格害羞和可愛甜美，跟隨小主人Aria從香港搬到《反斗奇兵》角色安仔家隔壁。

每當Poppy感緊張或不知所措時，總會蜷縮成一個小球。為幫助她適應並融入新環境，安仔的玩具紛紛出動，並帶領觀眾穿梭於《反斗奇兵》、《反斗車王》、《超人特工隊》等多部彼思經典作品。故事設定Aria有帶走一系列來自香港的物品，因此在全新的「後院遊樂空間」可見中國象棋、搖鼓、七彩鋼片琴和蛋撻等富香港特色的物品。劇場匯演更特別收錄兩首由香港與美國Disney Live Entertainment團隊合作創作的原創歌曲，包括節奏輕快且極具流行感的主題曲《Bloom》。