香港迪士尼Pixar主題劇場明年推出　Marvel主題延伸區增蜘蛛俠設施

香港迪士尼樂園目前有兩個大型擴建項目發展中，官方在正進行的D23迪士尼全球粉絲大會上披露更多細節。華特迪士尼透露，「反斗奇兵大本營」園區會在明年上半年推出新劇場，講述原創角色Poppy從香港遷走後的故事，劇場外圍更有多項具香港特色與元素的裝置。官方亦指出，漫威(Marvel)主題延伸區將新增遊樂設施和昆式戰鬥機停機坪等，主角包括「蜘蛛俠」。
港Pixar劇場首創角色可愛甜美
結束20周年慶典不久的香港迪士尼樂園，明年將再迎來新設施。華特迪士尼於美國舉行的D23迪士尼全球粉絲大會上，公布香港迪士尼兩個主題園區的發展項目細節，包括「反斗奇兵大本營」園區新劇場將於明年上半年推出，上演全球樂園獨家的「Pixar主題無邊實境」劇場匯演。主角為全新創作的穿山甲毛絨玩具Poppy，官方透露她性格害羞和可愛甜美，跟隨小主人Aria從香港搬到《反斗奇兵》角色安仔家隔壁。
每當Poppy感緊張或不知所措時，總會蜷縮成一個小球。為幫助她適應並融入新環境，安仔的玩具紛紛出動，並帶領觀眾穿梭於《反斗奇兵》、《反斗車王》、《超人特工隊》等多部彼思經典作品。故事設定Aria有帶走一系列來自香港的物品，因此在全新的「後院遊樂空間」可見中國象棋、搖鼓、七彩鋼片琴和蛋撻等富香港特色的物品。劇場匯演更特別收錄兩首由香港與美國Disney Live Entertainment團隊合作創作的原創歌曲，包括節奏輕快且極具流行感的主題曲《Bloom》。
新建復仇者大樓設昆式戰鬥機停機坪
另外，華特迪士尼在D23亦披露「明日世界」園區內漫威主題園區的擴建第三部曲的更多細節。項目將在「史達科技展」的主題延伸區園區新建一座復仇者大樓/展館，內部就是復仇者聯盟科技研究實驗室的所在地，大會並首度公布大樓內的新遊樂設施，會採用「降落塔」形式。故事內容涉及史達工業和包括「蜘蛛俠」在內的角色。大樓外部會增設全新昆式戰鬥機停機坪，作為超級英雄隨機登場互動的地標，但官方仍未公布漫威園區新設施的開幕時間表。
香港迪士尼樂園表示，漫威主題園區的延伸區域結合全新主題遊樂設施、娛樂及購物體驗於一身，帶領遊人全方位投入漫威宇宙，形容全新展館將重新定義「明日世界」的天際線。園方指，在設施融入香港充滿活力的城市精神，將發展成全球別具一格的奇妙體驗，並說Pixar獨家原創故事與角色和全面擴展的漫威主題園區，充分展現「只在香港迪士尼」的體驗及堅定承諾，隨著更多獨家項目陸續登場，樂園將繼續以香港獨特魅力與迪士尼魔法，把更多獨有故事、角色與歷險活現遊人眼前。
D23亞洲門票細節11月公布
華特迪士尼並在D23透露，上海迪士尼樂園將興建第九個主題園區，這亦是全球迪士尼樂園當中，首個完全以漫威角色「蜘蛛俠」為主的獨立園區，主要設施為全球首座蜘蛛俠主題極速過山車。D23亞洲迪士尼粉絲大會明年將落戶新加坡，大會宣布活動6月底一連3日於濱海灣金沙展覽中心舉行，門票細節料今年11月公布。