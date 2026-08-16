美食博覽明煞科 展商推獨特造型限定福袋掀搶購潮

一連5日的「美食博覽」明日煞科，不少市民把握最後機會入場掃平貨兼品嘗美食。展商為了「吸金」各出奇招，除了推出折扣優惠外，更以會場限定的獨家福袋帶動銷量，成功掀起搶購潮，多個展商相關產品被搶購一空。其中日清食品首推的「販賣機福袋」，展商透露，除本地客外，亦吸引內地及日本旅客掃貨，預料銷情可增長10%至20%。
為了吸引顧客，各展商除推出特價福袋外，更紛紛推出會場限定設計刺激消費。農心辛辣麵則將3款辛辣麵包裝設計成巨型斜孭袋，配合產品推廣活動發售，每款限量1,000個，據了解已於周末全數售罄。至於日清食品亦在福袋設計上別出心裁，首次推出4款限量福袋套裝，其中3款以販賣機造型設計吸客，包括售價120元含10款產品的拼貼款與普通款，以及售價150元的發光款，均全數售罄。
日清販賣機福袋爆紅 旅客加入戰團
日清食品市務部副總經理吳佩欣表示，發光款販賣機福袋於每日開場首一小時已被搶購一空，估計受歡迎原因或與年輕客群有關，「佢哋覺得呢一個係好有型的背囊，所以嚟搶購」。她透露，今年攤位雖然搬遷位置，惟人流不減反增，連日本旅客亦被福袋的獨特造型吸引選購。她預計今年整體銷情可增長10%至20%，公司亦正考慮日後活動再度推出販賣機福袋，但發光款僅屬今次博覽限定。
福袋的獨特外型掀起搶購潮，大批市民慕名入場搶購。市民王小姐昨早10時許抵達會場後，與友人直奔日清攤位，成功購入3個普通款販賣機福袋。她表示，看到網上討論後萌生興趣故決定入場購買，並打算將福袋放在家中裝飾。首次到訪美食博覽的她更收穫豐富，於凍肉攤位以45元成功搶購原價145元的和牛。她直言更特意周一請了半天假，打算於展會最後一日再次入場血拼。
最後一日加碼促銷 展商期盼銷情雙位數增長
有參展商繼續推出多項超值優惠，其中壽桃集團推出「一元搶購淮山長壽麵」，每日限額40個，並設有每日限時優惠，吸引大批顧客排隊搶購。該集團市務部經理劉小姐表示，博覽開幕首兩天人流較為平淡，所幸天公造美，未受暴雨或颱風影響，至周末人流已明顯回升，她指出，不少顧客首兩日入場時多持觀望態度，暫時「忍手」比較各攤位優惠，直至周六才下定決心「願意消費」。她透露，展覽最後一日將推出驚喜促銷優惠，盡全力爭取達標，期望整體銷情能取得雙位數增長。