美食博覽明煞科 展商推獨特造型限定福袋掀搶購潮

一連5日的「美食博覽」明日煞科，不少市民把握最後機會入場掃平貨兼品嘗美食。展商為了「吸金」各出奇招，除了推出折扣優惠外，更以會場限定的獨家福袋帶動銷量，成功掀起搶購潮，多個展商相關產品被搶購一空。其中日清食品首推的「販賣機福袋」，展商透露，除本地客外，亦吸引內地及日本旅客掃貨，預料銷情可增長10%至20%。

為了吸引顧客，各展商除推出特價福袋外，更紛紛推出會場限定設計刺激消費。農心辛辣麵則將3款辛辣麵包裝設計成巨型斜孭袋，配合產品推廣活動發售，每款限量1,000個，據了解已於周末全數售罄。至於日清食品亦在福袋設計上別出心裁，首次推出4款限量福袋套裝，其中3款以販賣機造型設計吸客，包括售價120元含10款產品的拼貼款與普通款，以及售價150元的發光款，均全數售罄。