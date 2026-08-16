美食博覽｜首設「煙韌市集」旺丁又旺財 主辦方：「靚仔主廚」助攻網上迴響

一年一度的美食博覽迎來尾聲。適逢周日（16日）不少打工仔放假，會場內人頭湧湧，不僅市民滿載而歸，亦有眾多饕客專程前來大飽口福。其中，在網上掀起熱話的「均香餅家」及「La Viña」攤位均大排長龍。主辦方表示人流超出預期，形容現場「旺丁又旺財」，預料今年銷情非常理想。

首設煙韌市集 均香餅家糯米糍引熱潮

今年首度登場的「煙韌市集」集結12 間本地人氣小店，現場擠得水泄不通。平日已極受歡迎的深水埗老字號「均香餅家」進駐展場，主打開心果、黑芝麻等多款口味糯米糍。由於現場即叫即製，吸引大批市民排隊選購並打卡分享至社交平台。攤位前長期築起長龍，高峰期更一度須實施截龍措施以疏散人潮。