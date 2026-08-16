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出版：2026-Aug-16 22:33
更新：2026-Aug-16 22:33

美食博覽｜首設「煙韌市集」旺丁又旺財 主辦方：「靚仔主廚」助攻網上迴響

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「糕點界Jackson Wang」親臨現場。(周令知攝)

「糕點界Jackson Wang」親臨現場。(周令知攝)

一年一度的美食博覽迎來尾聲。適逢周日（16日）不少打工仔放假，會場內人頭湧湧，不僅市民滿載而歸，亦有眾多饕客專程前來大飽口福。其中，在網上掀起熱話的「均香餅家」及「La Viña」攤位均大排長龍。主辦方表示人流超出預期，形容現場「旺丁又旺財」，預料今年銷情非常理想。

首設煙韌市集 均香餅家糯米糍引熱潮

今年首度登場的「煙韌市集」集結12 間本地人氣小店，現場擠得水泄不通。平日已極受歡迎的深水埗老字號「均香餅家」進駐展場，主打開心果、黑芝麻等多款口味糯米糍。由於現場即叫即製，吸引大批市民排隊選購並打卡分享至社交平台。攤位前長期築起長龍，高峰期更一度須實施截龍措施以疏散人潮。

均香餅店大排長龍。(周令知攝) (1) 均香餅店大排長龍。(周令知攝) (2) 「煙韌市集」人頭湧湧。(周令知攝) 凌浩賢指人流超出預期。(周令知攝) 美食博覽迎來尾聲。(周令知攝) 周日場內人頭湧湧。(周令知攝) 梁先生看到網上推介，首次入場。(周令知攝)

型男主廚坐鎮 La Viña攤位人頭湧湧

另一間以巴斯克芝士蛋糕聞名La Viña，有被稱為「糕點界Jackson Wang」的Chef Ricky作為生招牌親臨現場，其外貌隨即引起網上熱論，不少市民專程慕名而至，攤位前大排長龍，盼一睹Ricky真面目。

主辦方建華集團執行董事兼總經理(資產管理)凌浩賢表示，今次受貿發局的邀請，於美食博覽舉辦「煙韌市集」，參與市集的12間本土小店許多攤位均排長龍，人流超出預期，形容「旺丁又旺財」；他特別提及網絡迴響，「LaVina嘅反應最好啦，因為有個靚仔主廚。」他又指，因香港人喜歡吃麻糬，加上各方的推廣，預料今年銷情非常理想。

市民梁先生及張小姐因看到網上推介，故特意前來體驗現場盛況，甫入場以25元買了一個芝士蛋糕，大讚抵食、價格合理。張小姐直言博覽有助吸引人流，「起碼吸引到我哋GEN Z入嚟。」

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