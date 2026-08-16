源興茶餐廳月派1200愛心飯盒 設登記制度尋社區隱蔽個案

葵涌茶餐廳「源興」於每日下午3時，門外總會排起長長的人龍，不少街坊引頸以待，準備領取由店方免費提供的愛心飯盒。由鑊氣小炒、精緻燒味到老火靚湯，飯盒的品質與付費的堂食無異。茶餐廳老闆林少榕直言，派飯僅是第一步，背後的登記制度更是一座橋樑，協助團隊深入社區發掘隱蔽個案，並轉介社工及時跟進。

從事餐飲業多年的林少榕，於疫情前創辦「源興」。談及派飯服務的緣起，他透露源於9年前屯門一間免費派飯的店舖因經營困難而面臨結業。他不忍依賴派飯的弱勢長者頓失依靠，遂與從事慈善項目統籌的Sara合夥，並獲一個私人慈善基金贊助，令派飯服務得以延續至今。如今「源興」除了葵涌總店外，亦於土瓜灣和屯門開設分店，每月合共派發約1,200個愛心飯盒予區內有需要人士。