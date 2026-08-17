放射科與血管外科醫生前線守護生命 兩仁醫望為病人燃希望

8月19日為中國醫師節，彰顯杏林精神。兩名來自不同專科的醫生分享前線救治經歷。當中專責先天性兒童心臟病造影放射科醫生形容，每宗個案須作度身訂造造影計劃，放射診斷不僅提供影像，更是病人重燃希望的重要一步。另有血管外科醫生指，微創技術近年廣泛應用，有助打通阻塞血管、保住肢體，提升生活質素。 香港兒童醫院放射科副顧問醫生吳穎琦專責先天性兒童心臟病造影，她表示，每宗先天性心臟病個案都是獨一無二的結構性疾病，造影計劃需要度身訂造。她在英國倫敦深造後回港，引進四維血流磁力共振技術，並與香港大學兒童及青少年科學系合作引入虛擬實景(VR)技術，以及三維打印心臟模型，讓外科及介入性心臟科醫生可透過虛擬影像或實體模型，更清晰掌握病人的心臟結構，為手術及介入治療作更充分準備。

吳穎琦指，部分先天性心臟病個案極為複雜及罕見，單是閱讀病歷已需花上3至4小時，再加上兩個多小時的檢驗程序，並須綜合病人多年來的病史與最新檢查數據，才能完整梳理及解釋病情。她形容，要應對這類高難度病例，除了專業知識外，更需要細心觀察及大量時間投入。她相信，不少疾病只要醫生願意花心思看清細節，病情便有機會得到顯著改善。她憶述，曾為一名嬰兒進行心臟磁力共振，結果為臨床團隊提供關鍵資訊，以制定治療方案，最終為嬰兒完成心臟移植手術，挽救一條生命。這令她深深感受到放射診斷不只是提供影像，更可以成為病人重燃希望的重要一步。現時香港兒童醫院每年為先天性心臟病患者進行約100至150宗電腦掃描(CT)檢查，以及約200至250宗磁力共振檢查。

醫療為弱者帶來希望 東區尤德夫人那打素醫院外科副顧問醫生羅順文，是香港首批通過專科考核的血管外科醫生之一，主要處理主動脈血管瘤等急症，以及糖尿腳和慢性肢體缺血等慢性血管疾病。他表示，血管外科近年廣泛應用微創技術，手術一般只須局部麻醉或監察麻醉，傷口較小，尤其適合長者及身體較虛弱的病人。 他憶述曾為一名99歲、因糖尿腳引致劇烈疼痛而無法入睡的婆婆；傷口因血管供血不足無法癒合；於是為她進行微創通波仔手術，成功打通阻塞的血管，病人術後數天已可出院，傷口亦逐漸康復，情況明顯改善。他指，康復從不專屬於年輕或體健者，醫療能為最虛弱的患者帶來希望。現時他同時服務東區醫院、律敦治醫院及瑪麗醫院三間醫院，提供緊急支援。