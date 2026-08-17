美食博覽今煞科 展商推獨特造型限定福袋掀搶購潮

一連5日的「美食博覽」今日煞科，不少市民把握最後機會入場掃平貨兼品嘗美食。展商為吸金各出奇招，除推出折扣優惠外，更以會場限定的獨家福袋帶動銷量，成功掀起搶購潮，多個展商相關產品被搶購一空。其中日清食品首推的「販賣機福袋」，展商指，除本地客外，亦吸引內地及日本旅客掃貨，預料銷情可增長10%至20%。

各展商除大賣特價福袋外，更紛紛推出會場限定設計刺激消費。農心辛辣麵則將3款辛辣麵包裝設計成巨型斜孭袋，配合產品推廣活動發售，每款限量1,000個，據了解已於周末全數售罄。至於日清食品亦在福袋設計上別出心裁，首次推出4款限量福袋套裝，其中3款以販賣機造型設計吸客，包括售價120元含10款產品的併貼款與鮮蝦款，以及售價150元的發光款，均全數售罄。

「日清販賣機」爆紅 旅客加入戰團

日清食品市務部副總經理吳佩欣表示，發光款販賣機福袋於每日開場首一小時已被搶購一空，估計受歡迎原因或與年輕客群有關，「佢哋覺得呢一個係好有型的背囊，所以嚟搶購」。她透露，今年攤位雖然搬遷位置，惟人流不減反增，連日本旅客亦被福袋的獨特造型吸引選購。她預計今年整體銷情可增長10%至20%，公司亦正考慮日後活動再度推出販賣機福袋，但發光款僅屬今次博覽限定。

福袋的獨特外形掀起搶購潮，大批市民慕名入場搶購。市民王小姐昨早10時許抵達會場後，與友人直奔日清攤位，成功購入3個普通款販賣機福袋。她表示，看到網上討論後萌生興趣故決定入場購買，並打算將福袋掛於家中裝飾。首次到訪美食博覽的她更收穫豐富，於凍肉攤位以45元成功搶購原價145元的和牛。她直言更特意周一請了半天假，打算於展會最後一日再次入場血拼。