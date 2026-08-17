劏房夜間均溫29.4度 高於室外 74%人有輕暑症狀

天文台昨早再發出酷熱天氣警告，市區最高氣溫達攝氏33.6度。除戶外工作外，於不適切居所的居民同樣飽受高溫天氣煎熬。研究發現，在調查期間，天文台錄得的日間和夜間平均氣溫為攝氏29.74度及28度；不適切居所室溫較室外更高，達29.93及29.42度。74%受訪者曾出現至少一種與酷熱相關的身體不適或輕暑症狀；受訪的照顧者相關比例更達80%。團體促請政府將隔熱及降溫設施納入「簡樸房」法定最低標準，並延長社區客廳開放時間。

低碳想創坊聯同劏房支援連線昨發布相關調查，調查於6月22日至7月12日期間進行，透過21日室內溫度及濕度監測、問卷及深度訪問，追蹤78間不適切居所住戶。70%受訪者的睡眠質素受到酷熱天氣負面影響，74%曾出現至少一種與酷熱相關的身體不適或輕暑症狀。家庭照顧者因要較長時間在居所，所受影響更大。89%受訪照顧者認為冷氣電費帶來沉重負擔，69%因家中炎熱影響情緒，80%有至少一種熱相關身體不適。