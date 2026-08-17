PIXAR新劇場明年啟用 滲本地獨有元素 學者：香港迪士尼創獨特擴市場

香港迪士尼樂園目前有兩個大型擴建項目發展中，官方在正進行的D23迪士尼全球粉絲大會上披露更多細節。華特迪士尼透露，「反斗奇兵大本營」園區會在明年上半年推出新劇場，講述原創角色從香港搬家的故事，劇場外圍更有多項具香港特色與元素的裝置。至於漫威(Marvel)主題延伸區，亦將新增遊樂設施和昆式戰鬥機停機坪等。有學者認為，獨有元素有助拉遠與鄰近地區迪士尼樂園的差異，亦有助樂園建立更明確的定位，擴闊市場。

結束20周年慶典不久的香港迪士尼樂園，明年將再迎來新設施。華特迪士尼於美國舉行的D23迪士尼全球粉絲大會上，公布香港迪士尼兩個主題園區的發展項目細節，包括「反斗奇兵大本營」園區新劇場將於明年上半年推出，上演全球樂園獨家的「Pixar主題無邊實境」劇場匯演。主角為全新創作的穿山甲毛絨玩具Poppy，官方透露她性格害羞和可愛甜美，跟隨小主人Aria從香港搬到《反斗奇兵》角色安仔家隔壁。

新角色搬家帶走香港物品 為幫助Poppy適應並融入新環境，安仔的玩具紛紛出動，並帶領觀眾穿梭於《反斗奇兵》、《反斗車王》、《超人特工隊》等多部彼思經典作品。故事設定小主人Aria帶來一系列來自香港的物品，因此在全新的「後院遊樂空間」可見中國象棋、搖鼓、七彩鋼片琴和蛋撻等富香港特色的物品。劇場匯演更特別收錄兩首由香港與美國Disney Live Entertainment團隊合作創作的原創歌曲，包括節奏輕快且極具流行感的主題曲《Bloom》。

Marvel園區建復仇者展館 另外，華特迪士尼在D23亦披露「明日世界」園區內漫威主題園區的擴建第三部曲的更多細節。項目將在「史達科技展」的主題延伸園區新建一座復仇者展館，內部是復仇者聯盟科技研究實驗室的所在地，大會並首度公布展館內的新遊樂設施，會採用「跳樓機」(drop tower)形式。展館外部會增設全新昆式戰鬥機停機坪，作為超級英雄隨機登場互動的地標，但官方仍未公布漫威園區新設施的開幕時間表。

充分展現「只在香港迪士尼」 香港迪士尼樂園表示，漫威主題園區的延伸區域結合全新主題遊樂設施、娛樂及購物體驗於一身，帶領遊人全方位投入漫威宇宙，形容全新展館將重新定義「明日世界」的天際線。園方指，在設施融入香港充滿活力的城市精神，將發展成全球別具一格的奇妙體驗，並說Pixar獨家原創故事與角色和全面擴展的漫威主題園區，充分展現「只在香港迪士尼」的體驗及堅定承諾，隨著更多獨家項目陸續登場，樂園將繼續以香港獨特魅力與迪士尼魔法，把更多獨有故事、角色與歷險活現遊人眼前。

香港恒生大學市場學系助理教授鄺家麒稱，新增獨有元素有助拉遠與鄰近地區迪士尼樂園的差異，也可進一步實施有效的市場分割，引導喜歡彼思和漫威人物的遊客到香港。他認為，新設施或可起到擴大市場的作用，不止吸引部分打算去鄰近地區迪士尼樂園或本地另一主題公園的遊客，更重要是有機會因新增主題開拓新客源，擴闊市場邊界。長遠而言，他指新增主題有助香港迪士尼建立更明確的市場定位，間接令香港旅遊業，零售和餐飲業受惠。 旅遊業界：擴建為旅遊號召力有正面作用

旅遊促進會總幹事崔定邦歡迎香港迪士尼樂園加入具本土特色的獨有元素，認為園方已找到其定位公式，就是要有獨特的元素，又說部分支持者會追捧個別動畫角色的IP，獨有元素當然有助吸引他們前來。至於香港迪士尼樂園此舉會否為跟其他迪士尼樂園「搶客」，崔定邦直言目前「客人都多到瀉」，加上很多擁躉本身也樂於到訪不同地區樂園，故不存在「搶客」。整體而言，他認為香港迪士尼樂園已是吸引旅客訪港的主要原因之一，因為樂園有其獨特吸引力，相信設施持續擴建一定會為旅遊號召力帶來正面影響。