車Cam直擊｜九龍城狗狗馬路亂竄　鐵騎士冒險相救　網民轟主人無繫繩

有狗隻衝出馬路險生意外。昨日(16日)晚上，網上流傳一段車Cam片段，顯示亞皆老街一名狗主疑放狗期間未有為狗隻繫上牽引繩，狗狗突然衝出馬路，在車陣中亂竄，令多輛汽車需要急煞閃避，一名鐵騎士駛經見狀停車在馬路中央追截小狗，最終成功將牠救起，交還予疑似狗主。
有網民於社交平台Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載長約1分04秒片段，顯示事發於16日晚上約8時05分，位置相信為亞皆老街往九龍城方向、近播道醫院一帶。片主當時駕駛電單車行駛，前方一輛私家車突然急煞，片主亦隨即減速，原來有一隻啡色狗狗在路中亂竄，險象環生。附近有其他駕駛者亦疑似因避讓狗狗而急停並亮起死火燈，提醒後方駕駛人士注意。鐵騎士與小狗經一輪追逐，最終在車輛前方位置將狗狗按住，避免牠再次亂跑，影片約半分鐘後，才見女狗主才施施然到場，另有一隻黑色狗狗跟隨，黑色狗狗同樣沒有繫上牽引繩，女狗主一隻抱起啡色狗狗，並一手執住黑色狗狗一雙前手，令牠以雙腿步行，拉回行人路，鐵騎士幫忙向後方駕駛者示意停車讓路後，亦返回電單車準備離開。影片在此結束。
網民：跟著咁嘅主人 唔知好彩得幾多次……
影片曝光後，隨即引起網民關注，不少人留言大讚鐵騎士的仗義和機警：「(狗狗)好彩遇到你」、「師兄，好人一生平安」、「好人好事」、「感謝您幫忙呀，睇到好緊張爭啲撞到」；但有更多網民批評狗主未有為狗狗繫上牽引繩漠視狗狗安全：「呢啲人點遛狗識唔識㗎？又唔上繩，想點呀？」、「真係害死狗，痴X線」、「跟d(啲)咁既(嘅)主人好容易出事」、「X，馬路邊放狗都唔拖繩」、「仲有冇人話放狗唔洗繩」，亦有人表示：「嘩！真係多謝晒師兄救一命！唔係嗰個肯落車救，雖然跟著咁嘅主人，唔知好彩得幾多次……」、「好彩人地幫手救起。做個負責任狗主真係落繩啦。最後仲要咁樣拖隻黑狗反去。整親就無謂啦」、「睇佢(狗主)個X款 幾咁優哉游哉咁，一啲連麻煩到人都唔覺佢有，怕且都係幫人放狗嗰隻；Btw，好X心啦，連自己都顧唔掂仲學人放兩隻狗」。