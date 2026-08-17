新皇崗口岸｜港方口岸區兩次完成測試　鄧炳強：主要需改善指示牌等

政府早前於皇崗口岸港方口岸區舉行第二次大型演練，並進行跨部門反恐及重大事故演習。鄧炳強今早(17日)在電台節目指，測試至今整體暢順，目前所得資訊，公共交通交匯處有機會出現擠塞情況，因此會在強化指示、在公共交通交匯處改善排隊及車輛運作。

測試人數已超越 平時 皇崗 人流

鄧炳強表示，新皇崗口岸至今已舉行50場測試，周六(22日)會再動員一萬人及安排1,000輛車進行演練，又指現時皇崗口岸每小時最高峰人流約7,700人次，測試人流已較高峰高20%，本月29日會再將測試人流提升至2萬人。至於人手方面，適應期間需要較多人手協助，當局已計劃好抽調人手，並已聘請臨時員工，如已退休人員，稱人手不是影響口岸開通的因素。他又指，先前兩次演練分別有1,000名及5,000名公務員參與，了解使用聯檢大樓的體驗及出入境壓力測試，亦有反恐、旅客不適及大型交通事故等測試，當局事後邀請公務員填寫網上問卷調查，期望做好改進。