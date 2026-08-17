新皇崗口岸｜港方口岸區兩次完成測試　鄧炳強：主要需改善指示牌等

政府早前於皇崗口岸港方口岸區舉行第二次大型演練，並進行跨部門反恐及重大事故演習。鄧炳強今早(17日)在電台節目指，測試至今整體暢順，目前所得資訊，公共交通交匯處有機會出現擠塞情況，因此會在強化指示、在公共交通交匯處改善排隊及車輛運作。
測試人數已超越平時皇崗人流
鄧炳強表示，新皇崗口岸至今已舉行50場測試，周六(22日)會再動員一萬人及安排1,000輛車進行演練，又指現時皇崗口岸每小時最高峰人流約7,700人次，測試人流已較高峰高20%，本月29日會再將測試人流提升至2萬人。至於人手方面，適應期間需要較多人手協助，當局已計劃好抽調人手，並已聘請臨時員工，如已退休人員，稱人手不是影響口岸開通的因素。他又指，先前兩次演練分別有1,000名及5,000名公務員參與，了解使用聯檢大樓的體驗及出入境壓力測試，亦有反恐、旅客不適及大型交通事故等測試，當局事後邀請公務員填寫網上問卷調查，期望做好改進。
現階段未能確定閘機周六能否投入測試
鄧炳強節目後見傳媒時表示，港深兩地政府均希望盡快開通新口岸，但前提是必須「負責任地盡快」，指通關必須確保人流車流運作安全暢順，且旅客體驗良好，不會為了「貪快」令到顧客體驗更差。他又說，由於閘機調校需要工程師專人處理，耗時較長，現階段未能確定周六能否正式投入測試，強調若閘機未經精準調校、未能真實反映實質效率，勉強使用「意義不大」，屆時或會繼續採用模擬方式進行演練。