張翔否認尋求第三任期　指港大部分行政管理制度過時須改革

香港大學校長張翔早前宣布10年任期屆滿後，將於2028年卸任。他接受《信報》訪問時重申，提早宣布卸任是想讓港大有充足時間尋找繼任人選，又否認自己曾有意尋求第三個任期的報道，又指港大有部分行政及管理制度過時，必須與時俱進。

對於有報道指張翔數個月前開始與港大校委會主席王冬勝商討去留問題，一度視「續任」即尋求第三個校長任期為選項之一，張翔於訪問稱是「完全絕對失實」，指過去數個月也沒有與王冬勝討論有關問題，希望流言能平息。

張翔表示，過去8年的港大校長任期內經歷很多挫折，在改革的溝通工作上不時感到疲累，但從未想過放棄，目標一直是幫助港大成為全球頂尖大學。他明白港大以至其他院校有優良傳統要傳承，但也有規章制度已過時，部分行政機制在七、八十年代運作得很好，但經過三、四十年演變，已無法適應今日的現代化環境，認為只有持續改善學校的行政管理及制度體系，才能讓港大變強，令加盟的學者可以安心開展學術工作，希望能在餘下的兩年任期優先處理大學管治及行政改革。