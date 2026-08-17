商人落藥燒炭圖攬妻女五口赴死　認企圖謀殺判囚5年4個月

一名商人前年因生意不佳萌生與家人同死念頭，遂在飲食中放入安眠藥，待家人入睡後燒炭，惟最終不忍家人共死，淋熄炭火並離開，他早前承認4項企圖謀殺罪，案件今日(17日)在高等法院判刑。法官游德康判刑時指，本案是悲慘事件，被告因欠債及抑鬱等，一時愚蠢犯案，惟已獲妻女原諒低，而且其重犯機會，終判囚5年4個月。

被告黃栢廷(45歲)，承認4項企圖謀殺罪，指他於2024年6月25日，在屯門山景邨景安樓一單位，企圖謀殺梁姓前妻和3名女兒。案情指，被告和前妻於2013年離婚，2024年復合，與3名女兒居於山景景安樓一單位。案發前一天，他到街市買牛肉、肉丸和麵，返家將安眠藥加入麵湯及珍珠奶茶當中。晚飯後，前妻和3名女兒感到暈眩並入睡，被告用膠紙封著大門和廁所門的空隙，繼而用平底鍋等燒炭，飲下珍珠奶茶後躺在前妻身旁。至凌晨時分，他覺醒後無法接受要家人陪死，遂用水淋熄炭火並棄置。6月26日早上，消防員接報到場發現單位有炭灰，警員檢獲炭和膠紙等外，亦發現沾濕的炭。