教育系畢業生求職難　鄧飛料北都「建校潮」有發展空間毋須太悲觀

不少教育系畢業生表示求職難，甚至僅能獲聘教學助理或合約教師職位。教育界立法會議員鄧飛今早(17日)在商台節目表示，整體大專畢業生求職均較往年困難，因此問題不局限於教育界。

就教育界而言，鄧飛表示受出生率持續下滑及學校縮班影響，對教師整體需求確實正在萎縮，甚至即使成功入職，合約教師在未能轉為正職的情況下，亦有機會面臨不獲續約的風險。他認為教師供求失衡的狀況仍會持續一段時間，但毋須過於悲觀。隨著政府全力推進北部都會區建設，預計該區未來將容納多達百萬人口，並會引進大量技術人才，他們對子女的教育需求預期會極為強烈，將會有新一波「建校潮」，屆時會有不錯的發展空間。