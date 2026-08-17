教育系畢業生求職難　鄧飛料北都「建校潮」有發展空間毋須太悲觀

不少教育系畢業生表示求職難，甚至僅能獲聘教學助理或合約教師職位。教育界立法會議員鄧飛今早(17日)在商台節目表示，整體大專畢業生求職均較往年困難，因此問題不局限於教育界。
就教育界而言，鄧飛表示受出生率持續下滑及學校縮班影響，對教師整體需求確實正在萎縮，甚至即使成功入職，合約教師在未能轉為正職的情況下，亦有機會面臨不獲續約的風險。他認為教師供求失衡的狀況仍會持續一段時間，但毋須過於悲觀。隨著政府全力推進北部都會區建設，預計該區未來將容納多達百萬人口，並會引進大量技術人才，他們對子女的教育需求預期會極為強烈，將會有新一波「建校潮」，屆時會有不錯的發展空間。
大部分應屆畢業生無挑剔學校類型
被問到部份已具經驗教師由弱勢學校轉投其他學校，會否導致應屆畢業生空間被擠壓。鄧飛解釋，教育界不存在「由Band 3學校升至Band 1、Band 2學校等於職涯升格」的傳統觀念，擁有不同組別學校的教學經驗反而能豐富專業履歷。據他觀察，大部分應屆畢業生無挑剔學校類型，大多抱著先求教職、積累經驗的心態投入職場。他又認為，「為節省開支而聘用未具教育文憑人士」的說法不成立，在正常市場競爭下，持有教育文憑的求職者競爭力及獲聘機會遠高於未持文憑者，即使無文憑人士暫時獲聘用為助理教師等，最終仍須修讀文憑課程。