網上熱話｜震驚香港扶手梯比台灣快3倍 台客獲推薦「體驗」極速電梯

香港生活節奏急促，連扶手電梯運行速度都快過其他城市。近日，台灣一名訪港遊客在社交平台發帖，「來香港最不習慣的地方，就是香港手扶梯真的很快」，更形容是「台灣的三倍速」，掀起兩地網民討論。有香港網民反指現在扶手梯速度比以前慢，更有人向台灣人推薦體驗「超快速度扶手梯」。 該名台灣男網民日前於Threads發帖，影片可見他當時於港鐵中環站月台，準備搭扶手梯往上層，來港旅遊最不習慣之處在於扶手電梯的速度，驚訝表示「來香港最不習慣的地方，就是香港扶手梯真的好快，大概是台灣的三倍速」。

港網民稱「覺得現在太慢，浪費時間」 帖文吸引不少曾來港的台灣網民「現身說法」，有人指曾帶母親來港遊玩，有次搭過扶手梯後「她老人家驚魂未定的說：香港的手扶梯快到感覺人要被彈射出去了」。但也有不少台灣人稱「欣賞」香港速度，「我倒是很喜歡他們的極速扶手梯」、「我還希望台灣改這樣」、「人家這個速度才是對的，就只有台灣一堆巨嬰，自己沒站好然後說速度太快才變成現在的龜速。」、「還好吧這速度香港人還是會在手扶梯上面用走的」。不少香港網民現在扶手梯速度比以前慢，相信是收到投訴怕有人出意外，「香港人就覺得現在太慢了，浪費時間」、「被人投訴得多，很多站扶手梯的速度已經被調慢了很多⋯不要再調了已經很慢」、「自從遊客投訴太快，現在電梯都慢到人燥底。冷氣都一樣」、「香港人表示太慢，所以會留一邊讓人可以跑樓梯加速」。