中電源動夥VTC推太陽能發電系統建綠色校園 學生利用數據研AI評估減碳成效

太陽能屬於可再生能源，目前在能源轉型中被廣泛應用。中電源動集團（中電源動）與職業訓練局（VTC）合作，於VTC轄下院校及設施提供「一站式太陽能發電方案」。項目分兩期進行，首期工程已展開，中電源動率先於7個校園安裝逾1,400塊太陽能板。連同第二期工程，項目將覆蓋13個校園、逾17幢建築物天台，安裝約2,000塊太陽能板，預計2027年完成。屆時系統覆蓋面積達5,600平方米，預計每年可產生約130萬度電，相等於約400個家庭一年用電量，每年減少約490公噸碳排放。

中電源動會按各校園建築物座向、日照及地理環境度身設計系統，並配備全天候監察管理系統，由項目出資、設計、安裝至日常營運及保養提供全面支援，協助VTC加快低碳轉型。VTC亦計劃參與上網電價計劃，以提升項目環境及經濟效益。

中電源動與VTC合作延伸至教學層面

雙方亦將合作延伸至教學層面。中電源動團隊將到訪校園，介紹太陽能發電技術原理及系統運作。IVE可持續發展及環境管理、環境保護及環境管理高級文憑，以及HKIIT軟件工程等高級文憑學生，將利用校園太陽能系統運行數據，結合天氣資訊進行分析，研究環境因素對可再生能源系統表現及減碳效益的影響，並開發人工智能模型及系統平台展示研究成果。

中電源動︰未來可在不同領域探索更多合作

中電源動集團總裁吳永豪表示，香港邁向碳中和需結合低碳能源基建、智慧能源管理及人才培育。是次與VTC合作把可再生能源融入校園營運，建立低碳校園與職專教育結合的示範模式，未來並將在太陽能發電、電動車充電及智慧能源管理等領域探索更多合作。