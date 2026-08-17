尼古喵喵︱衞生署接投訴指動畫涉含煙草廣告　台串流平台中止香港地區播送 (更新)

台灣動漫串流平台「巴哈姆特動畫瘋」今天(17日)在社交平台表示，收到香港衞生署來函，指日本動畫《尼古喵喵》內容已違反香港法例371章《吸煙（公眾衞生）條例》中有關在網路上傳播「吸煙產品廣告」之相關項目(13條B項與14條)，即日起中止《尼古喵喵》於香港地區的播送。另一串流平台「Netflix」香港地區目前仍可播放《尼古喵喵》。 衛生署：接公眾投訴指動畫作品涉含煙草廣告 衞生署回覆《am730》表示，控煙酒辦公室早前接獲公眾投訴，指有兩個網上平台發布的一部動畫作品涉嫌含有煙草廣告，包括重覆清晰展示煙草產品和煙草品牌名稱。經調查後，控煙酒辦根據《吸煙（公眾衞生）條例》相關條文，向相關平台發出通知，要求其停止任何可能違反煙草廣告法例的發布行為。控煙酒辦會繼續跟進有關投訴。

平台指：「我們須配合當地法規及香港衞生署要求，即日起中止《尼古喵喵》在香港地區的播送。對於本次狀況，我們感到非常遺憾與抱歉，在此向香港當地用戶致上最誠摯的歉意。」針對受影響的香港付費會員，平台公布相應的退款安排，指經由iOS或Google系統訂閱的用戶，可考慮直接透過相關應用程式商店申請退款服務；至於使用網頁版信用卡（藍新金流）的訂閱會員，則可用會員中心連結聯絡官方協助處理後續退款事宜。 動畫中包含吸煙與煙草製品特寫畫面

《尼古喵喵》改編自同名漫畫，主角「尼古喵喵」佐藤尼古子是一隻重度吸煙成癮的貓娘，描述她因為沉迷吸煙而陷入混亂底層生活，劇情環繞她及其身邊人士的日常，同時包含成癮、種族歧視等議題，動畫中包含吸煙與煙草製品的特寫畫面。在日本播出後引發了兩極評價，有家長團體對其內容提出投訴，認為讓小孩子學壞，不過日本放送倫理機構認為《尼古喵喵》的動畫內容屬於創作自由，而且動畫的播出時間選在深夜，顯然已經有篩選好觀眾。消息一出，引起香港動漫迷及網民熱議，有評論指，這套動畫的核心是勸告「戒煙」，亦有人指在動畫會展示跟現實一模一樣包裝的煙，或等同植入式宣傳，未知是否因而遭衞生署警告。