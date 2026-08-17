「海港Sir」陳凱港涉隱瞞警司身份借貸2600萬元罪成，被駁回上訴

有「警隊KOL」之稱的警司「海港Sir」陳凱港涉於2019年串謀一名前督察，隱瞞其警司身份，詐騙逾2,600萬元按揭貸款。陳凱港與另一被告被裁定欺詐罪成，分別被判囚6年半及5年。兩人其後提出上訴，今日被高等法院駁回。

案情指被告陳凱港及前督察汪浩毅，於2019年5月至12月隱瞞陳凱港任職警司，向東亞銀行及華僑永亨信用財務公司訛稱陳凱港受僱於「出眾資本有限公司」，使東亞銀行及華僑永亨批出兩筆約2,146萬元及480萬元貸款。至於同案另一名被告汪浩毅則涉嫌轉帳分紅予陳凱港，明顯知悉並協助陳申請貸款。