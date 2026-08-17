「海港Sir」陳凱港涉隱瞞警司身份借貸2600萬元罪成，被駁回上訴

有「警隊KOL」之稱的警司「海港Sir」陳凱港涉於2019年串謀一名前督察，隱瞞其警司身份，詐騙逾2,600萬元按揭貸款。陳凱港與另一被告被裁定欺詐罪成，分別被判囚6年半及5年。兩人其後提出上訴，今日被高等法院駁回。
案情指被告陳凱港及前督察汪浩毅，於2019年5月至12月隱瞞陳凱港任職警司，向東亞銀行及華僑永亨信用財務公司訛稱陳凱港受僱於「出眾資本有限公司」，使東亞銀行及華僑永亨批出兩筆約2,146萬元及480萬元貸款。至於同案另一名被告汪浩毅則涉嫌轉帳分紅予陳凱港，明顯知悉並協助陳申請貸款。
兩名被告早前就定罪及刑期提出上訴，今日被駁回。代表陳凱港的資深大律師許紹鼎在上訴聆訊指，陳把警司糧單和涉案的出眾分紅協議等交予按揭貸款代理。辯方質疑代理疑為了賺取佣金在案中造假，陳凱港到東亞銀行的辦公室核對資料才知道。
指代理或貪方便無提供警司月薪資料
不過，上訴庭法官多番質疑此說法，表示身居要職的人都應知道申請表的重要程度，但陳凱港竟聲稱到銀行核對資料時，無看過申請表。另一法官則問及為何他們處理申請時，不提及陳凱港的警司月薪。辯方回應指代理可能「貪方便」，認為提及「出眾資本」的分紅協議，足以令銀行批准貸款申請，不需再呈交其他資料。