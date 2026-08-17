新皇崗口岸｜保安局拆解「合作查驗、一次放行」 過關5分鐘搞掂(有片)

新皇崗口岸開通在即，為進一步提升旅客通關體驗和效率，皇崗口岸會在「一地兩檢」的基礎下，採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式，整體通關時間由半小時大幅縮短至約5分鐘。保安局今日在社交平台上載影片，講解這種通關模式運作。

兩地政府將在口岸邊界線上各自的司法管轄區內，並排設置自助及人工查驗設施，旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。