新皇崗口岸｜保安局拆解「合作查驗、一次放行」 過關5分鐘搞掂(有片)

新皇崗口岸開通在即，為進一步提升旅客通關體驗和效率，皇崗口岸會在「一地兩檢」的基礎下，採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式，整體通關時間由半小時大幅縮短至約5分鐘。保安局今日在社交平台上載影片，講解這種通關模式運作。
兩地政府將在口岸邊界線上各自的司法管轄區內，並排設置自助及人工查驗設施，旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。
保安局稱，新安排簡單而言即「排一次隊、查一次證、核實一次身份」，旨在大幅提升過關效率。新口岸採用「一地兩檢」模式，港深兩地政府會在口岸邊界線並排設置自助通道與櫃枱，平日過關要排兩次隊，在新模式下，大家用自助通道的時候只需要一次過通過「三道門」閘機，最快大約5分鐘就可以「搞掂」兩地過關手續。局方提到，合資格人士更可登記「刷臉」通關，屆時毋須取出證件，進一步簡化流程。
合資格旅客在香港或深圳出境只須出示證件或刷臉，通過第一道閘進入自助通道。
進入自助通道後，望向鏡頭及把手指平放於指紋掃描器。等待出境方進行身分核實及完成出境查驗便可通過第二道閘。
等待入境方進行身分核實及完成入境查驗便可通過第三道閘入境。