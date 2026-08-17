恒大與富豪酒店簽署合作備忘錄　沙田麗豪酒店設恒大專屬樓層

恒生大學與富豪酒店集團簽署合作備忘錄，以沙田麗豪酒店為基地，設恒大學生專屬樓層，提供住宿體驗與社區共融活動等。

「恒生大學×志居」學生公寓位於沙田麗豪酒店，鄰近恒生大學校園，設有恒大學生專屬樓層。志居以「延展課堂學習」為理念，將住宿由基本生活配套延伸為學習、交流及個人成長的平台。富豪酒店集團與恒大將共同策劃高管講座、專題分享，軟技能培訓及本地沉浸式體驗活動。

雙方亦會推出「AI賦能創業行善計劃」，協助學生掌握人工智能及數碼工具，將科技應用於回應酒店業及社會的實際需要。計劃將透過應用研究、顧問項目及創新挑戰賽，鼓勵學生以創業思維探索具社會價值的方案。