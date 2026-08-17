余宇楷醫生離世｜ 「流氓俠醫」享年93歲 油麻地行醫40載免費救治基層

寶血醫院前院長、著名外科專科醫生余宇楷今年2月與世長辭，終年 93 歲。余宇楷生前秉承先父遺志，接手油麻地舊式診所長達約40年，免費為經濟困難的基層病人行醫及做手術，因而被稱為「流氓俠醫」。癌症資訊網創辦人吳偉麟周日(16日)發文悼念這位曾陪伴他走出癌症陰霾的救命恩人，讚揚余是一位悲天憫人、醫治身心的世紀仁醫。

秉承先父接手診所 僅憑病人一句話減免費用

余宇楷是廣華醫院前院長余朝光的長子，父子均服務油麻地區。余宇楷1958年香港大學醫學院畢業，早年在瑪麗醫院擔任外科主任，後因父親年事已高且不捨舊街坊，決定轉為普通科街症接手診所，恪守父親「油麻地窮人多，唔好收人咁多錢」的教誨，從不要求求診者出示貧困證明，僅憑病人一句話便主動減免醫療費用。