余宇楷醫生離世｜ 「流氓俠醫」享年93歲 油麻地行醫40載免費救治基層

寶血醫院前院長、著名外科專科醫生余宇楷今年2月與世長辭，終年 93 歲。余宇楷生前秉承先父遺志，接手油麻地舊式診所長達約40年，免費為經濟困難的基層病人行醫及做手術，因而被稱為「流氓俠醫」。癌症資訊網創辦人吳偉麟周日(16日)發文悼念這位曾陪伴他走出癌症陰霾的救命恩人，讚揚余是一位悲天憫人、醫治身心的世紀仁醫。
秉承先父接手診所 僅憑病人一句話減免費用
余宇楷是廣華醫院前院長余朝光的長子，父子均服務油麻地區。余宇楷1958年香港大學醫學院畢業，早年在瑪麗醫院擔任外科主任，後因父親年事已高且不捨舊街坊，決定轉為普通科街症接手診所，恪守父親「油麻地窮人多，唔好收人咁多錢」的教誨，從不要求求診者出示貧困證明，僅憑病人一句話便主動減免醫療費用。
受癌病之苦更體會病人恐懼
余宇楷1998年起，義務擔任寶血醫院院長12年，期間為貧困病人爭取減免手術費，獲街坊贈予「流氓俠醫」的稱號。行醫40載的他2001年患上前列腺癌，術後更出現嚴重後遺症導致左臂癱瘓近一年；但他憑藉堅定意志每日進行物理治療，最終恢復手部功能，再次拿起手術刀。正因身歷過患癌煎熬，余宇楷常言「病人最害怕的不是死亡，而是受苦」，只要雙手仍能運作就會繼續行醫。
如導師鼓勵病人 讓人感受被尊重
癌症資訊網創辦人吳偉麟回憶自己在癌症康復期陷入極度不安，幸得余宇楷細心照顧與心靈輔導才得以逐漸康復，他形容余宇楷不僅開藥檢查，更如同一位導師，傾聽與鼓勵病人，讓人感受被尊重；當他籌備建立本地中文癌症資訊平台時，余更以「幫助更多人才是你生命的價值」一句說話給予莫大鼓勵。
余宇楷出身名醫世家，父親培育出「一門四傑」：長子余宇楷為外科專科；次子余宇康引入洗腎及換腎技術，尊稱為香港「腎科之父」；三子余宇超為胸肺科專科醫生；四子余宇熙則為兒科專科醫生，四兄弟均在香港醫學界舉足輕重。